trafik cezaları
trafik cezaları
1
0
kar ne zaman
kar ne zaman
0
cezayı kim öder
cezayı kim öder
0
sigara fiyat
sigara fiyat
0
muayene
muayene
0
mülakat soru cevap
mülakat soru cevap
2
polis
polis
0
ocak ayı iş ilanları
ocak ayı iş ilanları
0
yemek molası
yemek molası
0
headline
headline
0
devlet ödemeleri
devlet ödemeleri
0

İstanbul'da yarın herkes izinli mi?, 25 ocak salı Kamu memurlara tatil oldu mu?, İşçiler çalışacak mı? İşte detaylar

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, devlet daireleri tatil oldu mu?, İstanbul'da bankalar 25 ocak salı 2022 yarın açık olacak mı?, İstanbul'da etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur,işçi ve diğer personelin tam gün izinli sayılacağını açıkladı.

İstanbul'da yarın herkes izinli mi?, 25 ocak salı Kamu memurlara tatil oldu mu?, İşçiler çalışacak mı? İşte detaylar
24 Ocak 2022 Pazartesi 23:33

Vali Yerlikaya açıklamasında ''Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur,işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır'' dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.