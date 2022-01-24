İstanbul'da yarın herkes izinli mi?, 25 ocak salı Kamu memurlara tatil oldu mu?, İşçiler çalışacak mı? İşte detaylar

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, devlet daireleri tatil oldu mu?, İstanbul'da bankalar 25 ocak salı 2022 yarın açık olacak mı?, İstanbul'da etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur,işçi ve diğer personelin tam gün izinli sayılacağını açıkladı.

Vali Yerlikaya açıklamasında ''Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur,işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır'' dedi.

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