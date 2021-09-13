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İstanbul’da tramvay arızası: Yolcular raylarda yürüdü

İstanbul'da ulaşımda sorunların ardı arkası kesilmiyor. Otobüslerin ardından tramvaylar da bozulmaya başladı, vatandaş isyanda.

İstanbul’da tramvay arızası: Yolcular raylarda yürüdü
13 Eylül 2021 Pazartesi 21:14

İstanbul'da otobüs ve metrobüslerin arıza yapması nedeniyle yollarına yürüyerek devam eden İstanbullular, tren arızaları nedeniyle raylarda da yürümeye başladı.

Yaşanan arızalara, T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattı da eklendi.

RAMİ’DEN TOPÇULAR’A YÜRÜDÜLER

Mescid-i Selam yönüne giden trenin arıza yapması nedeniyle seferler, Rami İstasyonu'ndan aktarmalı olarak gerçekleştirildi.

Rami durağında inen bazı kişiler, Topçular İstasyonu'na tramvay yolundan yürüyerek ilerledi.

İstanbul’da tramvay arızası: Yolcular raylarda yürüdü #1

DURAKTA KALABALIK OLUŞTU

Seferlerin aksaması nedeni ile istasyona gelen vatandaşlar, duraklarda kalabalık oluşturdu.

Vatandaşlar duruma tepki gösterirken, yaşanan olay kameralara yansıdı.

TEKNİK ARIZA

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü duyuruldu.

"YOLCULARI İNDİRDİLER"

Arıza nedeniyle Rami durağında inen Osman Çiğ, "Trene binmiştim. Yolcuları burada indirdiler. Sanırım bir arıza varmış. Baktım çok yoğunluk var, binemedim. Buradan İETT otobüsü ile aktarma yapacağım." dedi.

İstanbul’da tramvay arızası: Yolcular raylarda yürüdü

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İstanbul’da tramvay arızası: Yolcular raylarda yürüdü

İstanbul'da ulaşımda sorunların ardı arkası kesilmiyor. Otobüslerin ardından tramvaylar da bozulmaya başladı, vatandaş isyanda.
  • DHA
  • 13.09.2021 - 17:32
  • Güncelleme : 13.09.2021 - 18:10
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İstanbul'da otobüs ve metrobüslerin arıza yapması nedeniyle yollarına yürüyerek devam eden İstanbullular, tren arızaları nedeniyle raylarda da yürümeye başladı.

Yaşanan arızalara, T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattı da eklendi.

RAMİ’DEN TOPÇULAR’A YÜRÜDÜLER

Mescid-i Selam yönüne giden trenin arıza yapması nedeniyle seferler, Rami İstasyonu'ndan aktarmalı olarak gerçekleştirildi.

Rami durağında inen bazı kişiler, Topçular İstasyonu'na tramvay yolundan yürüyerek ilerledi.

İstanbul’da tramvay arızası: Yolcular raylarda yürüdü #1

DURAKTA KALABALIK OLUŞTU

Seferlerin aksaması nedeni ile istasyona gelen vatandaşlar, duraklarda kalabalık oluşturdu.

Vatandaşlar duruma tepki gösterirken, yaşanan olay kameralara yansıdı.

TEKNİK ARIZA

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü duyuruldu.

"YOLCULARI İNDİRDİLER"

Arıza nedeniyle Rami durağında inen Osman Çiğ, "Trene binmiştim. Yolcuları burada indirdiler. Sanırım bir arıza varmış. Baktım çok yoğunluk var, binemedim. Buradan İETT otobüsü ile aktarma yapacağım." dedi.

İstanbul’da tramvay arızası: Yolcular raylarda yürüdü VİDEO

İstanbul’da tramvay arızası: Yolcular raylarda yürüdü #2

İstanbul’da tramvay arızası: Yolcular raylarda yürüdü #3

İstanbul’da tramvay arızası: Yolcular raylarda yürüdü #4

İstanbul’da tramvay arızası: Yolcular raylarda yürüdü #5

İstanbul’da tramvay arızası: Yolcular raylarda yürüdü #6

İstanbul’da tramvay arızası: Yolcular raylarda yürüdü #7

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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