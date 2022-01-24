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İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk

Kar yağışının etkisinde olan İstanbul'da İETT otobüsleri ve metrobüslerde yaşanan aksaklık nedeniyle vatandaşlar olumsuz etkilendi.

İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk
24 Ocak 2022 Pazartesi 23:10

İstanbul'da etkisini giderek artıran kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi.

Özellikle akşam saatlerinde etkisini artıran yağış sonrası araçlar yolda kaldı, trafik durdu.

İşten çıkan İstanbullular, saatlerce duraklarda İETT otobüsü ve metrobüs bekledi.

KAR ALTINDA YÜRÜDÜLER

Kar yağışı nedeniyle otobüslerde yaşanan aksaklık, metrolara ilgiyi artırırken bazı vatandaşlar da çareyi yürümekte buldu. Bazı vatandaşlar, metrobüsün gelmemesi nedeniyle evlerine kar altında yürüyerek gitti.

METRO İSTASYONLARINDA İZDİHAM

Bazı vatandaşların ise, evlerine gitmek için metrolara yönelmesi, istasyonlarda izdihama neden oldu.

Metro istasyonlarında yaşanan izdiham, bir kişinin cep telefonuyla kaydedildi

METRO SEFERLERİ UZATILDI

Öte yandan Metro İstanbul, yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerin 02.00'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır. M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro ve F1 füniküler hatlarımızda 30 dakika, T1, T4 tramvay hatlarımızda 15 dakika, T5 hattımızda 20 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir." denildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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