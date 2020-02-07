istanbul'da okullar tatil mi 7 şubat 2020 cuma

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istanbul'da yarın okullar tatil mi son dakika

7 şubat 2020 cuma saat şuanda 01.01 ve İstanbulda kar yağışı başladı..Öğrenciler ve öğretmen şimdiden google de İstanbul'da okullar tatilmi 7 şubat, İstanbul kar tatili gibi aramalar yapmaya başladı..

Bizde gelen son dakika haberlerini kamusaati.com olarak sizlere iletmeye çalışıyoruz..

İstanbul'da 7 şubat cuma gününde okulların tatil edildiğine dair herhangi bir resmi açıklama yok şuanda.Kar belli ilçelerde özellikle Büyükçekmece ilçesinde ikindiden sonra kar yağışı başladı..Tüm öğrenciler kar yağışına sevindi.Ancak kar pek tutacağa benzemiyor.Yani öğrencilerin beklediği haber henüz gelmedi..

İSTANBUL'DA BUGÜN YANİ 7 ŞUBAT CUMA GÜNÜ KARLA KARIŞIK YAĞMUR YAĞMASI BEKLENİYOR..HAFTASONU DA HAFİF BULUTLU VE GÜNEŞLİ BİR HAVA BEKLENİYOR..

İŞTE İSTANBULDA YARIN HAVA DURUMU:

İstanbul'da 7 şubat cuma günü karla karışık yağmur bekleniyor.Ancak karın tutmayacağı düşünülüyor.Bu da İstanbul'da yarın okulların tatil olmasının çok zor olduğu anlamına geliyor.

İstanbul'da yarın akşam saatlerine kadar yağış beklenmiyor..Saat 17,00 dan sonra yağmur ve kar yağışı başlayacak..Gece 21.00 ila 24.00 arası da İstanbul'da kar yağışı bekleniyor.

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