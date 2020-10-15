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İstanbul'da ekmeğe zam

Ekmeğe zam geldi mi? ekim 2020 ekmeğe kaç lira zam yapıldı? ekmeğe zam gelecek mi? İstanbul'da 200 gr. ekmeğin fiyatı 1,25 TL'den 1,5 TL'ye yükseltildi.

İstanbul'da ekmeğe zam
15 Ekim 2020 Perşembe 22:05

İstanbul'da ekmek fiyatına zam yapıldı.

İstanbul Fırıncılar Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren ekmeğin bin gram (1 kilo) azami satış fiyatı 7,5 TL olacak.

200 GRAMLIK EKMEK 1,5 LİRA

Buna göre 200 gr. ekmeğin fiyatı 1,25 TL'den 1,5 TL'ye yükseltildi.

Karar, Ekmek Fiyatına İlişkin Azami Fiyat Tarifesi Belirleme Komisyonu tarafından alındı.

İstanbul'da faaliyet gösteren tüm fırınlarda geçerli olacak yeni ekmek tarifesi, maliyet analizleri yapıldıktan sonra İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onaylandı.

İstanbul da ekmeğe zam #1


Kaynak: Kamu Saati Özel
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