İstanbul'da eczanelerden bedava maske dağıtılacak! Nereden Nereye Türkiye

Koronavirüs ilietinin Türkiye'ye sıçramasının sonrasında maske fiyatlarında ciddi büyük rakamlar görülmüştü.

Virüs vakalarının görülmesinin peşinden ise salgınla mücadele alanında yetkililer, tedbiri elden bırakmamaya devam ederler . Salgının önüne geçebilmek için maske takma zorunluluğu hayata geçerken , vatandaşların adreslerine ücret ödemeden de dağıtım da bulundular.

İstanbul Eczane odası başkanı İl sağlık müdürü desteği ile maske dağıtımına başladı

MASKELER SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN TEMİN EDİLECEK

Ücretsiz maske dağıtımının eczaneler aracılığı ile yapılmasına karar verildiğinin altını çizdi açıklamada, süreç ile alakalı ise şöyle dedi;

"Sağlık Bakanlığı'nın temin edeceği maskeler İstanbul Ecza Koop, Selçuk Ecza ve Allianz Healthcare depolarına ulaştırılacak ve eczanelerimize dağıtımı yapılacaktır.

10 GÜN İÇİN KİŞİ BAŞI 5 MASKE

Eczanelerimizin sadece bir depo üzerinden 500 adet (10 kutu) maske talebinde bulunması gerekmektedir. Talepler Bakanlık tarafından takip edileceği için tek bir depo üzerinden talepte bulunulması önemlidir. 20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımıza '10 gün için kişi başına 5 adet maske' verilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN TELEFONLARA MESAJLA KOD GELECEK

Vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelerimize bildirerek maske alabilecektir. Eczacılarımız, bu kodu TİTCK tarafından İTS veya Reçetem Sisteminde açılacak yeni bir butona girecektir. TİTCK tarafından hangi sistemin kullanılacağı belirlendikten sonra sizlerle ayrıca paylaşılacaktır.

MASKELER ECZANELERE ULAŞTIKTAN SONRA UYGULAMA BAŞLAYACAK

Uygulama, eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacaktır.

Bulaş riskini azaltmak amacıyla maske takmanın zorunlu olduğu bugünlerde denetimsiz üretilmiş, sağlıksız maskelere mahkum edilen halkımıza 5 bin 236 eczanemiz ile ulaşılabilir ve güvenli maske temin etmek, salgınla mücadelenin başarıya ulaşmasında ve halk sağlığının korunmasında son derece önemli bir sağlık hizmetidir. Tüm meslektaşlarımızın bu bilinç ve hassasiyetle mesleki yeminimizin gereğini yerine getireceğinden kuşkumuz yoktur. "

DÜNYADA MASKE SIKINTISI VARKEN TÜRKİYE'DE BEDAVA

Dünyanın dev ekonomilerine sahip devletler halkının maske ihtiyacını hiçbir şekilde yerine getiremez iken , Türkiye sosyal devlet anlayışı gereği maskeleri halkına ücretsiz ulaştırıyor. Ayrıca bu ülkelere de yardım ediyor...

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını nedeniyle halkının maske ihtiyaçlarını karşılayamayınca " İnsanlar maske takmak istiyorsa takabilirler. Ancak çoğu zaman şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi." dedi.

FRANSA'NIN "ELİNİZDEKİ MASKELERİ VERİN" ÇAĞRISI YAPTI

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner ise maske yokluğunu "Kimin elinde maske varsa en yakın hastaneye, hastanelere götürüp versin. Sağlık personellerimizin ihtiyacı var." açıklamasıyla çözmeye çalıştı.