İstanbul'da chp öğrencilere yüzde 40 ulaşım zammı yaptı, Ak Parti Zammı Kaldırdı

AK Parti, İstanbul'da öğrencilerin ulaşımdaki yüzde 40 zamdan etkilenmemesi için teklif hazırladı. İBB Meclisi'nde kabul edilen teklifle öğrenciler rahat bir nefes aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 6 Nisan UKOME toplantısında, tüm ulaşım araçlarına yüzde 40 zam yapıldı.

Büyük tepkiye neden olan bu zam, özellikle öğrencileri kara kara düşündürdü.

AK Parti ve MHP İBB meclis grupları bu karardan dönülmesi, en azından öğrencilerin mağdur edilmemesi için harekete geçti.

Bu kapsamda İBB Meclisi Nisan ayı oturumu, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, İBB yönetiminin teklifiyle alınan toplu ulaşıma yüzde 40 zammından öğrencilerin muaf olması teklifi görüşüldü.

CHP zam yaptı AK Parti geri aldırdı

Cumhur İttifakı'nın Meclis'e sunduğu teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

Teklifte yüzde 40 zam ile 109 TL'ye yükselen aylık abonman ücretindeki 31 TL farkın İBB tarafından sübvanse edilmesi, ücretin 78 TL olarak alınmaya devam edilmesi oy çokluğuyla geçti.

Oylamada AK Parti ve MHP grubu kabul oyu verirken CHP ve İyi Parti grubu red oyu ile teklife karşı çıktı.

3.74 TL'ye yükselen tek geçişlik öğrenci biletinde de 2.67 TL'lik eski tarifenin uygulanmaya devam edilecek.

"Cumhur İttifakı tarafından öğrencilere yüzde 40 indirim yapılmıştır"

Konuya ilişkin açıllamayı İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nu sunmak üzere salona girdikten sonra yaptı.

Söz alan Göksu, "İBB tarafından ulaşım hizmetlerine getirilen zam ve UKOME'de alınan kararlar çerçevesinde yüzde 40 zam gelmişti. Biz Cumhur İttifakı meclis üyeleri olarak, bu zammın öğrencilerde uygulanmaması için, en azından öğrencilere uygulanan zammın İBB tarafından sübvanse edilmesi için teklif verdik. Bu teklif Cumhur İttifakı tarafından kabul edildi, CHP ve İyi Parti tarafından kabul edilmedi. Cumhur İttifakı İstanbul'da öğrencilere yüzde 40 indirim uygulamıştır. Göreceğiz bunu yönetim uygulayacak mı veto mu edecek? Seçimden önce öğrencilere ücretsiz ulaşım sözünün arkasında duracak mı durmayacak mı göreceğiz." diye konuştu.

İmamoğlu "veto edeceğim" dedi

Göksu'nun konuşmasının ardından sunum için kürsüye çıkan İmamoğlu, AK Parti ve İyi Parti'nin oylarıyla kabul edilen teklifi veto edeceğini söyledi.

İmamoğlu, "Evlatlarınıza anlatamazsınız. Çocukalarınıza gençlerinize anlatamazsınız. Tabii ki veto edeceğim. Siz öğrencilere yardım etmek istiyorsanız onlara yapılan yardımları iki katına çıkartın." diye konuştu