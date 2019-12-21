İstanbulda Çekici Terörüne Valilik ten Şok Karar!

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Türkiyenin dört bir yerinde yaşanan bu teröre damga vuran şehir olan istanbul,çekici terörüne İstanbul Trafik Vakfı, artık araç çekemeycek Valilikte bu kanayan yaraya el uzattı;

Valilik tarafından yapılan açıklamada İstanbul Trafik Vakfı'nın, park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini yerine getirme sona erdirdiği duyuruldu.

İstanbul Valiliği tarafından açıklamada, şu ifadelere yer aldı: "1996 yılında kurulan İstanbul Trafik Vakfı, ilimizde park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdi. 05 Kasım 2019 tarihinde toplanan İstanbul Trafik Vakfı Kurucular Kurulu, vakıf araçlarıyla verilmekte olan park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle sonlandırılmasına karar vermiştir."

İstanbul Trafik Vakfı'nın bıraktığı bu işi, artık trafik polisleri ve trafik zabıtası yerine getirecek.

Sosyal medyada dolaşan gündeme damga vurarak bir aracın çekilme görüntüleri tartışma yarattı. Görüntülerde, araç çekicisinin, siyah bir aracı çekmeye çalışırken çizmesi ve araca zarar vermesi de dikkatlerden kaçmadı bunu kasıt olarak yada bir menfaat uğruna yaptıkları açıkca gözler önüne serildi

Bir Diğer görüntüdede içinde çocuk bulunan aracın çekiliyor olamsıydı bu tablolar insanları hayrete düşürdü

Videoyu çeken vatandaşın, aracı çeken memura tepki gösterdiği de fark edilirken, "150 TL alacak ya, arabanın ağzına tükürüyor", "Milli servet o" ve "Kendi arabana yapar mısın böyle, o arabaya zarar verdiğini biliyorsun" şeklinde cümleler sarf ettiği görülüyor.

O memurun vatandaşa cevabı , "Kasko karşılar" dı bu durum büyük şok yarattı!son dönemde para toplamak için İstanbul'da araç çekimlerinin arttığı da belirtildi.

Bir diğer yandan da, yargı kararının aksine, çekilen araçlardan, hem çekici parasının alındığı hem de trafik cezasının kesildiği ifade edildi.