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İSTANBUL’DA BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Son Dakika! İstanbul merkezli 5 ilde operasyon: Eski Avcılar Belediye Başkanı dahil 21 kişigözaltında

İSTANBUL’DA BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ömer
Ömer
01 Nisan 2022 Cuma 22:56

Son dakika! İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen soruşturmada ihaleye fesat karıştırma veresmi belgede sahtecilik suçlamasıyla 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Operasyonda eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak dahil olmak üzere 21 kişigözaltına alındı.İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir’de “İhaleye Fesat Karıştırma” ve”Resmi Belgede Sahtecilik” iddiasıyla aralarında Avcılar Belediyesi çalışanlarının dabulunduğu 27 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI DA ŞÜPHELİLER ARASINDA

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında;örgütlü olarak “İhaleye Fesat Karıştırma” ve “Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarındanaralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 şüpheliye yönelik operasyonyapıldı.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli 5 ilde yapılaneşzamanlı operasyonda 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasındaAvcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak’ın da olduğu öğrenildi. Hakkında gözaltı kararıverilen 6 kişinin ise tutuklu olduğu kaydedild


Kaynak: Kamu Saati Özel
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