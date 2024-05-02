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İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz

İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz

İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz
Admin
Admin
02 Mayıs 2024 Perşembe 13:02

İstanbul'da çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olaylı 1 Mayıs'ın ardından Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir suç cezasız kalmaz. 210 kişi gözaltına alındı. Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz" dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde gösteriler yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın son aktardığına göre yurt genelinde 226 kişi, eylemlerin yoğunlaştığı İstanbul'da ise 217 kişi gözaltına alındı.

VALİ GÜL: TEDBİRLER NEDENİYLE GEÇİCİ RAHATSIZLIK VERDİĞİMİZ HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "1 Mayıs tedbirleriyle, gözbebeğimiz İstanbul'umuzun zarar görmemesine büyük katkı sağlayan; Başta İçişleri Bakanımız Sn. Ali YERLİKAYA olmak üzere, Mülki idare amirlerimize, Emniyet müdürlerimize, Jandarma ve sahil güvenlik komutanlarımıza, Kolluk kuvvetlerimize, Tüm kamu görevlilerine ve Ferasetiyle her zaman dünyaya örnek olan 16 milyon İstanbullu hemşehrimize sonsuz teşekkür ederim.

Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için aldığımız tedbirlerlerle ( ulaşım kısıtlaması vb.)geçici rahatsızlık verdiğimiz herkesten çok özür dilerim. Rabbim milletimiz ve devletimizi her türlü kaza ve beladan muhafaza eylesin"

DEVLET YARINA BIRAKIR AMA YANINA BIRAKMAZ"

Vali Gül, bir sonraki paylaşımında ise "Hiç bir suç cezasız kalmaz. 210 kişi gözaltına alındı. Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz" ifadelerini kullandı.

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