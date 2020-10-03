İstanbul Valiliği'nden Okullar ile ilgili kritik Duyuru Okullar Açılacak mı? İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Okula kaydı yapılan ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizin %74’ü olan 181.559 öğrencimiz, Okula Uyum Haftası kapsamında okullarda yüz yüze eğitime katılmıştır." denildi.

İstanbul Valiliği'nden Okullar ile ilgili kritik Duyuru Okullar Açılacak mı?

İstanbul Valiliği'nden Okullar ile ilgili kritik Duyuru Okullar Açılacak mı? İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Okula kaydı yapılan ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizin %74’ü olan 181.559 öğrencimiz, Okula Uyum Haftası kapsamında okullarda yüz yüze eğitime katılmıştır." denildi.

İstanbul Valiliği'nden okullarla ilgili yapılan açıklama detayları;

İstanbul’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müze bağlı tüm resmi ve özel okullarda 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında 1. sınıfa kayıtlı öğrenci sayımız 233.02 iken bu yıl 245.351olarak gerçekleşmiştir.

Okula kaydı yapılan ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizin %74’ü olan 181.559 öğrencimiz, Okula Uyum Haftası kapsamında okullarda yüz yüze eğitime katılmıştır.

İstanbul’da resmi ve özel tüm okullarda 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Okul Öncesi eğitime kaydı yapılan öğrenci sayımız 217.770 iken bu yıl 113.193 olarak gerçekleşmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 02.10.2020

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