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İstanbul Valiliği'nden karla mücadelede yeni tedbirler

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından kış şartlarına karşı alınan yeni tedbirleri yayınladı.

İstanbul Valiliği'nden karla mücadelede yeni tedbirler
25 Ocak 2022 Salı 17:34

İstanbul'un tarihin en zorlu karla mücadelelerinden birini yaşadığı dönemde, art arda tedbirler alınmaya devam ediyor.

Son olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından kış sartlarına karşı alınan yeni tedbirleri yayınladı.

6 maddeden oluşan tedbir kararlarında, ulaşımdan kamu personelinin izinlerine kadar birçok noktaya değinildi.

Alınan tedbirler ise şu şekilde;

KAMU PERSONELİ

Bu kapsamda memur işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 tarihine kadar, kamu kuruluşlarında çalışan malul, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak tarihlerine kadar idari izinli sayılmasına karar verildi.

ULAŞIM

Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarda şehirler arası yolcu otobüs seferlerinin 26 Ocak Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulacağı bildirildi.

ÜNİVERSİTELER

İstanbul'daki tüm üniversiteler 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar tatil edildi.

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinde ise kar yağışı nedeniyle 26-27-28 Ocak tarihlerine kadar eğitime ara verildi.

İSTANBUL YÖNÜNE SEYAHAT

Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul'a girişe ise ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceği aktarıldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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