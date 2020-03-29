İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının talimatıyla Tuzla ve Avcılar'ın da aralarında bulunduğu 15 noktada denetim yapıyor, İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, kentin giriş ile çıkış noktalarında sürücülere ve yolculara ateş ölçümü yapılıyor, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "81 ilimizin giriş çıkışlarında, Sağlık kontrollerinde ateş, öksürük görüldüğünde, sağlık birimlerimiz de var, onların tavsiyesiyle 14 günlük karantina uygulanacak."

İstanbul'un giriş ve çıkışlarında sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının talimatıyla Tuzla ve Avcılar'ın da aralarında bulunduğu 15 noktada denetim yapıyor, İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, kentin giriş ile çıkış noktalarında sürücülere ve yolculara ateş ölçümü yapılıyor, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "81 ilimizin giriş çıkışlarında, Sağlık kontrollerinde ateş, öksürük görüldüğünde, sağlık birimlerimiz de var, onların tavsiyesiyle 14 günlük karantina uygulanacak."

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentin giriş ile çıkış noktalarında sürücülere ve yolculara ateş ölçümü yapılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının talimatıyla Tuzla ve Avcılar'ın da aralarında bulunduğu 15 noktada denetim yapıyor.

Denetim noktalarında, Kovid-19'un en önemli belirtilerinden olan ateşi tespit etmek için yolcu ve sürücülerin ateşi ölçülüyor.

Bu arada, "şehirler arası taşıma kısıtlılığı" getirilmesinin ardından yolcu otobüsleri de durdurularak izin belgesi olup olmadığına bakılıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özel araçlardaki vatandaşlarımızın ateş derecelerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemi 81 ilimizin giriş çıkışlarında oluşturduk. Sağlık kontrollerinde ateş, öksürük görüldüğünde, sağlık birimlerimiz de var, onların tavsiyesiyle 14 günlük karantina uygulanacak." açıklamasında bulunmuştu.

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