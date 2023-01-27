Para Listesi
Para Listesi
0
Çeyiz Parası
Çeyiz Parası
0
Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
ilanlar
ilanlar
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0
0
2
BES2023
BES2023
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1

İstanbul Sancaktepe'de bir evde 3'ü çocuk 4 kişi ölü bulundu

İstanbul Sancaktepe'de bir evde 3'ü çocuk 4 kişi ölü bulundu. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ederken Mehmet A.'nın eşinin evi terk etmesi üzerine 3 çocuğunu asarak öldürdüğü ve ardından intihar ettiği iddia edildi.

İstanbul Sancaktepe'de bir evde 3'ü çocuk 4 kişi ölü bulundu
Kamusaati
Kamusaati
27 Ocak 2023 Cuma 13:17

İstanbul Sancaktepe ilçesinde bir evde yaşanan dehşet Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Komşuların ihbarı üzerine Sancaktepe'de bir site içerisindeki daireye giden polis ekipleri, evde 3'çocuk 4 kişinin cansız bedenini buldu.

"ÇOCUKLARINI ASARAK ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ" İDDİASI

Ekipler konuttaki incelemelerine devam ederken baba Mehmet A.'nın eşinin evi terk etmesi sonrasında 3 çocuğunu asarak öldürdüğü ve sonrasında intihar ettiği öne sürüldü.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Okul müdüründen yardımcısına taciz! Koridordaki görüntü delil oldu!
Okul müdüründen yardımcısına taciz! Koridordaki görüntü delil oldu!
0
Ecevit'e yazar kasa fırlatan esnaf bugünkü ekonomiyi yorumladı
Ecevit'e yazar kasa fırlatan esnaf bugünkü ekonomiyi yorumladı
0
Sanayide kullanılan doğalgaza indirim
Sanayide kullanılan doğalgaza indirim
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.