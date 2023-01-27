İstanbul Sancaktepe'de bir evde 3'ü çocuk 4 kişi ölü bulundu. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ederken Mehmet A.'nın eşinin evi terk etmesi üzerine 3 çocuğunu asarak öldürdüğü ve ardından intihar ettiği iddia edildi.
İstanbul Sancaktepe ilçesinde bir evde yaşanan dehşet Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Komşuların ihbarı üzerine Sancaktepe'de bir site içerisindeki daireye giden polis ekipleri, evde 3'çocuk 4 kişinin cansız bedenini buldu.
"ÇOCUKLARINI ASARAK ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ" İDDİASI
Ekipler konuttaki incelemelerine devam ederken baba Mehmet A.'nın eşinin evi terk etmesi sonrasında 3 çocuğunu asarak öldürdüğü ve sonrasında intihar ettiği öne sürüldü.