İstanbul merkezli 76 ilde 'sinyal operasyonu': 88 gözaltı kararı Yurt dışından temin ettikleri cep telefonlarını yasa dışı yollar ile ülkemize getirerek haksız kazanç elde edenlere yönelik 76 ilde 341 adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK), bazı kişi ve grupların yurt dışından temin ettikleri cep telefonlarını yasa dışı yollarla ülkeye getirerek haksız kazanç elde ettiği, devleti vergi kaybına uğrattıkları ve vatandaşların mağdur olmasına neden olduklarını tespit etti.

88 GÖZALTI KARARI

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 88 şüpheli hakında gözaltı kararı çıkarıldı.

76 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Karar sonrası harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanması için 76 ilde operasyon başlattı.

GİZLİ DEPOLARDAN İŞ YERLERİNE DAĞITIM

Söz konusu şahısların “zula” diye tabir edilen gizli bölmeler içerisinde gümrüğe beyan etmeden ülkemize soktukları kaçak cep telefonlarını gizli depolarda topladıkları ardından bu telefonları kuryeler vasıtasıyla kaçak cep telefonu satan iş yerlerine dağıttıkları anlaşıldı.

Bu kaçak cep telefonlarına ülkemizde kayıtlı eski model cep telefonlarının IMEI bilgilerini klonlayarak kullanıma hazır hale getirerek piyasaya sürdükleri tespit edildi.

BAKANLIKTAN UYARI: E-DEVLET HESAPLARI KONTROL EDİLMELİ

İçişleri Bakanlığı, operasyona ilişkin açıklama yaparak "Bu kapsamda kaçak yollarla getirilerek satılan cep telefonları ilerleyen tarihlerde vatandaşlarımızı mağdur etmekte. Mağduriyet yaşanmaması adına vatandaşlarımızın e-Devlet hesaplarını kontrol ederek bilgileri dışında cep telefonu kaydına rastlamaları halinde durumu yetkililere bildirmesi önem arz etmekte." ifadelerine yer verdi.

387 ŞÜPHELİDEN İFADE ALINACAK

Ülkeye sokulan kaçak cep telefonlarını usulsüz yöntemlerle kaydederek piyasaya süren İstanbul merkezli bir gruba yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 36 ilde toplam 88 şüpheli gözaltına alınacak, 54 ilde 387 şüphelinin ise ikmalen ifadeleri alınacak.

Bununla birlikte Türkiye genelinde yukarıda yer alan yöntemleri kullanarak kaçak cep telefonlarını piyasaya sürebileceği değerlendiren riskli işyerlerine yönelik ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda 40 ilde 238 adreste aramalar yapıldı.