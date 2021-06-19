işçi
işçi
0
kpss güncel
kpss güncel
0
esnaf destek
esnaf destek
0
evde paket
evde paket
0
işkur
işkur
0
istifa
istifa
0
myk belgesi
myk belgesi
0
2021 kpss
2021 kpss
3
0
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı
0
ücretsiz izin parası 3
ücretsiz izin parası 3
0
0

İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ'nün askeri öğrenci yapılanmasını kapsayan, İstanbul merkezli 17 ilde 53 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu
19 Haziran 2021 Cumartesi 12:13

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü (TEM) Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri FETÖ/PDY Terör Örgütünün askeri öğrenci yapılanmasına karşı operasyon yaptı.

ADAY NUMARASI SİSTEMİNDE USULSÜZLÜK YAPILARAK GİRDİLER

İstanbul merkezli 17 ildeki operasyon, geçmiş yıllarda askeri okul sınavlarına “Aday Numarası” sisteminde yapılan usulsüzlük ile girdiği tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirildi.

6'SI MUVAZZAF 52 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Aralarında rütbelilerinde bulunduğu şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltı kararı olan 6’sının Muvazzaf Astsubay ve Uzman Çavuş, 46’sının da ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere 52 kişiye yapıldığı öğrenildi.

İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu #1

İSTANBUL'DA 30 ADRESE OPERASYON

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre İstanbul’da gerçekleştirilen operasyon Beykoz, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Sultanbeyli başta olmak üzere çok sayıda ilçede bulunan 30 adrese yapıldı.

İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu #2

Operasyonda adreslerde arama yapılırken adreslerde bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Operasyon ile ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu #3

İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu #4

İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu #5

İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu #6

İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu #7


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber