İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ'nün askeri öğrenci yapılanmasını kapsayan, İstanbul merkezli 17 ilde 53 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü (TEM) Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri FETÖ/PDY Terör Örgütünün askeri öğrenci yapılanmasına karşı operasyon yaptı.

ADAY NUMARASI SİSTEMİNDE USULSÜZLÜK YAPILARAK GİRDİLER

İstanbul merkezli 17 ildeki operasyon, geçmiş yıllarda askeri okul sınavlarına “Aday Numarası” sisteminde yapılan usulsüzlük ile girdiği tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirildi.

6'SI MUVAZZAF 52 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Aralarında rütbelilerinde bulunduğu şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltı kararı olan 6’sının Muvazzaf Astsubay ve Uzman Çavuş, 46’sının da ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere 52 kişiye yapıldığı öğrenildi.

İSTANBUL'DA 30 ADRESE OPERASYON

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre İstanbul’da gerçekleştirilen operasyon Beykoz, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Sultanbeyli başta olmak üzere çok sayıda ilçede bulunan 30 adrese yapıldı.

Operasyonda adreslerde arama yapılırken adreslerde bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Operasyon ile ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.