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İstanbul Marmaray'a zam! Marmaray'a zamlı tarifeler ne kadar oldu?

İstanbul marmaraya %35 zam geldi, marmaray geçiş ücretleri ne kadar oldu 10 şubat 2020

İstanbul Marmaray'a zam! Marmaray'a zamlı tarifeler ne kadar oldu?
10 Şubat 2020 Pazartesi 11:43

HER ŞEY ZAMLI OLUYOR!

İstanbul büyük şehir belediyesi malesef Marmaray'ada zam yaptı..TCDD'ye bağlı Marmaray'da zam şoku yaşanıyor.TCDD Marmaray'a tam %35 zam yaptı.

YAKLAŞIK 1  YIL SONRA GELEN %35'LİK ZAM HALKI İSYAN ETTİRDİ

Yaklaşık 1 yııl önce yani 13 martta zam yapılmıştı.Gelen zama sosyal medyadan inılmaz tepkiler var.İBB'nin şehir içerisindeki ulaşım tarifesine yine %35 zam yapmasının ardından Marmaray''ada bu denli yüksek zam yapılması İstanbul halkını adeta şoka uğrattı.

Artık Marmaray'da en kısa mesafe 3,50 TL oldu.Hani her şey güzel olacaktı diyen İstanbul halkı zamma sosyal medyadan tepki yağdırdı!

İŞTE TARİFELİ FİYATLAR

1-7 durak arası 2.60 TL'den 3.5 TL'ye,

8-14 durak arası 3.25 TL'den 4.5 TL'ye,

15-21 durak arası 3.80 TL'den 5.2 TL'ye,

22-28 durak arası 4.40 TL'den 6 TL'ye,

29-35 durak arası 5.20 TL'den 7 TL'ye,

36-43 durak arası 5.70 TL'den 7.75 TL'ye yükseldi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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