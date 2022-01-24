İstanbul kar çilesi çekerken Ekrem İmamoğlu balık keyfinde

Bağcılar'da akşam saatlerinde araçları ile evine gitmek isteyen vatandaşlar yolda kaldı. Duruma tepki gösteren vatandaşlardan Sami Cengiz, "İstanbul diyorlar, İmamoğlu diyorlar, 2 saattir yoldayım. Ana yollar açılmıyorsa, neresi açılıyor acaba? Bu hal nedir, rezilliğin halini görüyorsunuz. Bu kadar insan zordurumda, bu kadar insan ne olacak” dedi.