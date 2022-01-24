trafik cezaları
trafik cezaları
1
0
kar ne zaman
kar ne zaman
0
cezayı kim öder
cezayı kim öder
0
sigara fiyat
sigara fiyat
0
muayene
muayene
0
mülakat soru cevap
mülakat soru cevap
2
polis
polis
0
ocak ayı iş ilanları
ocak ayı iş ilanları
0
yemek molası
yemek molası
0
headline
headline
0
devlet ödemeleri
devlet ödemeleri
0

İstanbul kar çilesi çekerken Ekrem İmamoğlu balık keyfinde

Son yılların en şiddetli kar yağışı nedeniyle İstanbul'da hayatın durma noktasına geldiği anlarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir balıkçıda görüntülendi.

İstanbul kar çilesi çekerken Ekrem İmamoğlu balık keyfinde
24 Ocak 2022 Pazartesi 23:00

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle megakentten adeta hayat durdu.

Metrobüslerdeki aksama nedeniyle yolcular yürüyerek evine gitmeye çalıştı. Metrolarda yaşanan izdihamlar nedeniyle insanlar birbirini ezdi.

Yolların yeterince tuzlanmaması nedeniyle Avrupa yakasında trafik kilitlendi.

İstanbul karla mücadele ederken İBB'den beklenen destek gelmedi.

BAŞKAN BALIK KEYFİNDE

Sosyal medyada paylaşılan son görüntü ise İstanbulluları adeta çılgına çevirecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sorunların çözümü için sahada olması gerekirken soluğu Sarıyer'de bir balıkçıda aldı.

Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda çekilen fotoğrafları, sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşıladı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun daha önce İstanbul'da yaşanan krizleri kayak tatilinde karşılaması da akıllara geldi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlişkili Haberler
İstanbul'da kar trafiği havadan görüntülendi
İstanbul'da kar trafiği havadan görüntülendi
Karda yolda kalan vatandaş tepki gösterdi: "İstanbul diyorlar, İmamoğlu diyorlar, bu hal nedir"
Karda yolda kalan vatandaş tepki gösterdi: "İstanbul diyorlar, İmamoğlu diyorlar, bu hal nedir"
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.