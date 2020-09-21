İstanbul Halk Ekmek'ten normal ekmeğe zam yapıldı İşte Şok Zammın Detayları

İstanbul Halk Ekmek, 250 gram olan normal ekmeğe 25 kuruş zam yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) bir zam daha..
İBB bu kez ekmeğe zam yaptı.
İstanbul'da EKMEĞE 25 KURUŞ ZAM
Halk Ekmek tarafından üretilen 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğe 25 kuruş zam geldi.
0,75 kuruş olan normal ekmekler 21 Eylül Pazartesi gününden itibaren 1 liradan satışa sunulacak.
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