0
0
0
12
0
1
0
0

İstanbul Halk Ekmek'ten normal ekmeğe zam yapıldı İşte Şok Zammın Detayları

İstanbul Halk Ekmek, 250 gram olan normal ekmeğe 25 kuruş zam yaptı.

İstanbul Halk Ekmek'ten normal ekmeğe zam yapıldı İşte Şok Zammın Detayları
21 Eylül 2020 Pazartesi 01:10

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) bir zam daha..

İBB bu kez ekmeğe zam yaptı.

İstanbul'da EKMEĞE 25 KURUŞ ZAM

Halk Ekmek tarafından üretilen 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğe 25 kuruş zam geldi.

0,75 kuruş olan normal ekmekler 21 Eylül Pazartesi gününden itibaren 1 liradan satışa sunulacak.

İstanbul Halk Ekmek ten normal ekmeğe zam #1

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #İstanbul #ekmek #zam #halk ekmek zam #ekrem imamoğlu #Büyükşehir Belediyesi
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber