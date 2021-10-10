İstanbul Grand Prix'sini Valtteri Bottas kazandı

Formula 1 İstanbul Grand Prix'sini Finli pilot Valtteri Bottas kazandı.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si İstanbul Park'ta yapıldı.

Startta pole pozisyonunun sahibi Mercedes pilotu Valtteri Bottas, yerini koruyacak kadar iyi kalktı. Ferrari pilotu Charles Leclerc, önündeki Red Bull pilotu Max Verstappen'e yaklaşmış olsa da Hollandalı pilot yerini korudu.

İlk virajda ise AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ve Alpine pilotu Fernando Alonso temas yaşadı ve İspanyol pilot spin atarak geriye düştü. Bu temasın ardından Gasly, beş saniyelik zaman cezası aldı.

Geriye düşen Alonso, karambol içerisinde kaldıktan sonra Haas pilotu Mick Schumacher ile temas yaşadı ve sıralamalarda inanılmaz bir performans gösteren Alman pilot, 19. sıraya geriledi.

LATIFI SPİN ATTI

İlk turda geriye düşen bir diğer isim ise Williams pilotu Nicholas Latifi oldu. Latifi, 10. virajda yarım spin atarak son sıraya geriledi ve üçüncü sektörde sarı bayraklar çıkmasına neden oldu.

11. sıradan yarışa başlayan şampiyona lideri Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise, iyi bir start alarak ilk turda Aston Martin pilotu Sebastian Vettel'i de geçerek dokuzuncu sırayı aldı. Ardından yedi tur boyunca önündeki AlphaTauri çaylağı Yuki Tsunoda'nın arkasına takılan Hamilton, Japon pilotu geride bıraktıktan sonra sürekli olarak yarışın en hızlı tur zamanını attı.

SAINZ 19 SIRADAN İLK 10’A GİRDİ

Geriden başlayıp yükselen bir diğer isim ise, Ferrari pilotu Carlos Sainz oldu. Sainz, 19. sırada başladığı yarışın ilk sekiz turunda yedi aracı geride bıraktı ve 14. tura gelindiğinde ilk 10 içerisine girmeyi başardı.

Havadaki nemin fazla olması nedeniyle soğuğun büyük bir etki gösterdiği yarışta, start öncesinde pistin ıslanmasına neden olan yağmurun etkileri, yarışın ortasına gelindiğinde bile etkisini göstermeye devam etti.

Sürücüler, yıpranma nedeniyle kuru zemin lastiği hâline gelmiş geçiş lastikleri ile yola devam ettiler. Bu noktada yarışa, sabah değiştirilen güç ünitesi nedeniyle son sıradan başlayan McLaren pilotu Daniel Ricciardo, 22. turda yeni geçiş lastikleri için pite geldi.

Bu durum ise liderlerin pite gelmesini tetiklemedi ve sürücüler yola devam etti.

PEREZ MÜTHİŞ SAVUNDU

35. turda Red Bull pilotu Sergio Perez'i yakalayan Hamilton, arka düzlükte atağını yaptı. Ancak Meksikalı pilot, inanılmaz bir savunma ile yerini 12. virajda korudu. 13. virajda Hamilton tarafından dışarı itilmesine rağmen Perez. Bir sonraki turun ilk virajında ise Perez, iyi frenleme ile beraber Hamilton'ı arkasında tutmayı başardı.

37. turda ise pek çok pilot pite geldi. Ön grupta Verstappen pite gelirken, aynı turda pite gelen isimler Tsunoda ve Williams pilotu George Russell oldu. Bir sonraki turda ise Sainz, Bottas ve Vettel pite geldi. Sainz'ın pit stop'u sekiz saniye kadar sürerken, Vettel ise radikal bir karar ile orta hamur lastiğe geçti.

Pist üzerinde durmakta zorlanan Alman pilot, kuru zemin lastikleri ile zorlu geçen bir turun ardından yeniden pite geldi ve geçiş lastiklerine geçiş yaptı.

Bottas ise, Verstappen'in pit stop'una cevap vererek geldiği pit stop'ta, yeniden pistte Verstappen'in önünde geri döndü.

Yeni lastikler ile pilotlar, daha hızlı gitmeye başladılar. Bunu göz önüne alarak Mercedes pit ekibi, 42. turda Hamilton'ı pite çağırdı. Üst üste ikinci yarış hafta sonunda Hamilton, pit ekibinin çağrısına uymayarak pist üzerinde kaldı.

RICCIARDO 11. SIRAYA YÜKSELDİ

Bu süreçte en kârlı çıkan isim ise, ilk pit stopu yapan Daniel Ricciardo oldu. Pitler öncesinde 16. sırada yer alan Ricciardo, pitlerin ardından 11. sıraya kadar yükselmeyi başardı.

Pite gelmeyerek yarışın liderliğini ele geçiren Leclerc ise, 12. virajda önce bir blokaj, ardından da bir arkadan kayma yaşadı. Monacolu pilot, 45. turda temposunun nasıl olduğunu, buna göre nerede yarışı bitirebileceğini sordu. Ferrari mühendisleri ise, Bottas'ı arkasında tutması hâlinde yarışı kazanabileceğini söyledi.

47. turda ise Ferrari pilotu, ilk virajda Bottas'a geçildi ve liderliği kaybetti. Aynı turda Hamilton, lastiklerin sona kadar gidip gidemeyeceğini sordu. 48. turda pite gelen Leclerc, dördüncü sırada piste geri döndü.

Bu sırada Sainz, sürekli olarak en hızlı turlar atmayı başladı. 51. turda Hamilton, Gasly'nin önünde geri dönebilmek için pite geldi ve beşinci sırada piste geri dönmeyi başardı.

52. turda ise Perez, 12. virajda Leclerc'i geride bırakmayı başardı ve üçüncü sırayı aldı. Hamilton ise, pite geldiği için pek memnun değildi. Buna rağmen Hamilton, aynı turda Leclerc'in vites kutusuna gelmeyi başardı. Bu sırada arka lastiklerinin yol tutuşundan şikayet eden Leclerc, 52. turda Hamilton'a üç saniye kaybetti.

Altıncı sıradaki Gasly ise inanılmaz bir tempo ile Hamilton'a yaklaşmaya başladı. Bu sırada Hamilton, lastiklerinde kabarcıklanmadan şikayet etti ve pite gelmemesi gerektiğini tekrarladı.

Tek turda üç saniye kaybettikten sonra ise Leclerc, Hamilton ile farkı açtı. Onun yerine Gasly ve Norris, Hamilton ile arayı kapatmayı başladı. 54. turda Gasly, Hamilton'dan 1.9 saniye daha hızlıydı.

BOTTAS LİDER

57. turda ise lider Bottas, 1.31.023 ile en hızlı turu almayı başardı. Tüm yarışı kontrolü altında götüren Fin pilot, Verstappen'in 10 saniye önünde yarışı kazanmayı başardı. Podyumu tamamlayan isim ise Sergio Perez oldu.

Leclerc dördüncü sıranın sahibi olurken Hamilton, son turlarda gelen Gasly tehditini savurdu ve Fransız pilotun önünde beşinci oldu. Norris yedinci sıranın sahibi olurken, 19. sıradan yarışa başlayan Sainz, Ferrari'nin uzun pit stop'una rağmen sekizinci oldu. İspanyol pilot aynı zamanda günün pilotu seçildi.

İlk 10'u tamamlayan isimler ise Aston Martin pilotu Lance Stroll ve pite girmeden yarışı tamamlayan Alpine pilotu Esteban Ocon oldu.

İstanbul Grand Prix'sinde sıralama ise şöyle: