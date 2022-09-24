İstanbul'daki Apple mağazalarının önünde İPhone kuyruğu

Apple yeni model telefonunu Türkiye’de görücüye çıkardı, satışlar adeta patladı. 30 bin 999 TL ile 57 bin 200 TL arasında değişen fiyatlardan telefon almak isteyenler geceden kuyruğa girdi.

Geçtiğimiz hafta ön sipariş süreci başlayan iPhone 14 serisinin ilk modelleri, bugün itibarıyla Türkiye’de satışa çıktı.

Pek çok kişi, fiyatı 30 bin 999 TL ile 57 bin 200 TL arasında değişen telefonlardan almak için iPhone satış noktalarına koştu.

Geceden kuyruğa girdiler

iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max almak için bazıları geceden kuyruğu girdi.

Apple’ın Kadıköy Bağdat Caddesi mağazasının önünde oluşan kuyruk ise dikkat çekti.

Yoğun ilgi var

Apple Türkiye, bir açıklama yaparak sıraya girenlere teşekkür etti.

Açıklamada, iPhone 14 ailesiyle tanışmak isteyen müşterilerin yoğun ilgi gösterdiği de özellikle belirtildi.

"Bir tane aldım, ikinciye müsaade etmediler"

İHA'nın haberine göre, telefon almak için erkenden gelen Muammer Aydın, "Yeni modelleri sürekli takip ediyorum. Sabah saat 09.45 gibi geldim. Yaklaşık 3 saatin sonunda telefonu alabildim. Dün akşam lansman sonrasında bir tane aldım ikinciye müsaade etmediler. Bugün ise buraya gelerek eşim için ikinci telefonu aldım." şeklinde konuştu.

45 dakika bekledi

Sabah saatlerinde geldiğini ifade eden bir başka vatandaş ise, "Yaklaşık 45 dakika bekledim. Çalışan arkadaşlar yardımcı oluyorlar. Her sene ilk çıktığı zaman alıyorum. 1 terabaytlık modelini 57 bin TL’ye aldım." dedi.

iPhone 14 modellerinin Türkiye fiyatları

- iPhone 14 128GB - 30 bin 999 TL

- iPhone 14 256GB - 33 bin 599 TL

- iPhone 14 512GB - 38 bin 899 TL

- iPhone 14 Plus 128GB - 34 bin 999 TL

- iPhone 14 Plus 256GB - 37 bin 599 TL

- iPhone 14 Plus 512GB - 42 bin 899 TL

- iPhone 14 Pro 128GB - 39 bin 999 TL

iPhone 14 Pro 256GB - 42 bin 599 TL

- iPhone 14 Pro 512GB - 47 bin 899 TL

- iPhone 14 Pro 1TB - 53 bin 199 TL

- iPhone 14 Pro Max 128GB - 43 bin 999 TL

- iPhone 14 Pro Max 256GB - 46 bin 599 TL

- iPhone 14 Pro Max 512GB - 51 bin 899 TL

- iPhone 14 Pro Max 1TB - 57 bin 199 TL

iPhone 14 modellerinin vergisiz fiyatları

- iPhone 14 128GB - 15 bin 770 TL

- iPhone 14 256GB - 17 bin 100 TL

- iPhone 14 512GB - 19 bin 850 TL

- iPhone 14 Plus 128GB - 17 bin 800 TL

- iPhone 14 Plus 256GB - 19 bin 130 TL

- iPhone 14 Plus 512GB - 21 bin 835 TL

- iPhone 14 Pro 128GB - 20 bin 360 TL

- iPhone 14 Pro 256GB - 21 bin 680 TL

- iPhone 14 Pro 512GB - 24 bin 380 TL

- iPhone 14 Pro 1TB - 27 bin 100 TL

- iPhone 14 Pro Max 128GB - 22 bin 360 TL

- iPhone 14 Pro Max 256GB - 23 bin 718 TL

- iPhone 14 Pro Max 512GB - 26 bin 417 TL

- iPhone 14 Pro Max 1TB - 29 bin 100 TL