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İstanbul'da yolcular, yolda kalan otobüsü itti

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksadığı İstanbul'da yolda kalan belediye otobüsünü iten yolcular, ardından çalışan aracın peşinden koşturdu.

İstanbul'da yolcular, yolda kalan otobüsü itti
Ömer
Ömer
13 Mart 2022 Pazar 12:13

Perşembe günü Sibirya üzerindne gelen, yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, İstanbul'a da kar fırtınası getirdi.

Günler öncesinden yapılan uyarıların ardından Aybar kar fırtınası İstanbul'da ulaşımı yer yer zora soktu.

KAR YAĞDI, İSTANBUL YİNE AYNI

Yaklaşım 2 ay önce İstanbul'da kar nedeniyle yaşanan olumsuz durumlar, bu kadar uyarıya rağmen yine yaşandı.

YOLCULAR, YOLDA KALAN OTOBÜSÜ İTTİ

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan belediye otobüsünü iten yolcular, ardından çalışan aracın peşinden koşturdu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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