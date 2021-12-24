İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam geldi

İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam talebi, UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi. Zammın ardından İstanbul'da taksimetre açılış ücreti 7 liraya, kısa mesafe ücreti ise 20 liraya çıktı. Zamlı tarife yıl başından itibaren geçerli olacak.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aylık toplantısı 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir başkanlığında toplandı. UKOME toplantısında, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce (TUHİM) enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam önerildi.

ZAM TALEBİ OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Müzakerelerin ardından teklif, bakanlık temsilcilerinin şerhi ile oy birliği ile kabul edildi. Buna göre, İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam geldi. Zamlı tarifenin yıl başından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

ZAMLI TARİFELER

Zamlı tarifelere göre, tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal (öğretmen-60 yaş) 2,88 liradan 3,91 liraya, Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya, aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya, metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya, öğrenci 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal 3,28 liradan 4,46 liraya yükseltildi.

Servis ücreti 0-1 kilometre arası 312 liradan 396 liraya çıkarıldı.

Minibüslerde kısa mesafe 2,75 liradan 3,75 liraya, uzun mesafe 4 liradan 5,50 liraya, öğrenci ücreti 1,75 liradan 2,50 liraya yükseltildi.

Taksi açılış ücreti 5,55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14,50 liradan 20 liraya, kilometre başına 3,44 liradan 4,45 liraya çıkarıldı.

Yüzde 36'lık zamla elektronik bilette ise tek geçişlik ücret 8 liradan 11 liraya çıktı.

TAKSİCİLER YÜZDE 60 ZAM İSTEDİ

UKOME'de taksiciler adına söz alan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu "Kısa mesafe (indi bindi) ücretlerine yüzde 100, km başına ise yüzde 60 zam talep ediyoruz" dedi.

Aksoy ayrıca, minibüsçü esnafı için öğrenci indi bindisiyle normal indi bindinin eşitlenmesini talep ettiklerini belirtti.

MİNİBÜSÇÜLER YÜZDE 50 ZAM İSTEDİ

Minibüsçüler adına söz alan bir temsilci ise, maliyetlerin kendilerini teker dönderemeyecek hale getirdiğini belirterek, "En az yüzde 50 zam" istiyoruz dedi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ İBB'NİN TALEBİNİ FAZLA, TAKSİCİLERİN TALEBİNİ MAKUL BULDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel ise İBB'nin elektronik bilete yapılmak istenen yüzde 36 zam teklifini, temmuzda da zam yapıldığını gerekçe göstererek, bakanlık olarak fazla bulduklarını belirtti. Yücel, taksicilerin yüzde 60 teklifinin ise makul olduğunu ifade etti.

TURYOL BAŞKANI'NDAN BAKANLIK TEMSİLCİSİNE TEPKİ

TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can, UKOME'deki bakanlık temsilcisinin zam teklifini fazla bulmasına tepki gösterdi. Can, Temmuz ayında yapılan zammın önceki yılın gecikmiş zammı olduğunu belirterek, "Bütün bu hayat pahalılığını, enflasyonu, işletme giderlerini siz ortaya çıkarıyorsunuz. Bunların altından kalkabilmek için bir de sizi ikna etmemiz gerekiyor. Sene başından bu yana denizde akaryakıta %260 zam geldi. Ben gemileri bağladım, böyle devam ederse hepsini durdurmak zorunda kalacağım, personel azaltacağım. Sebebi kim?" dedi.