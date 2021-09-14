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İstanbul'da tekeri patlayan İETT otobüsü yola devam etti

Trafikte seyir halindeki İETT aracı, tekeri patlamış halde ilerlemeye devam etti. Aracın bir kısmının havada olması, ortaya ilginç bir manzara çıkardı.

İstanbul'da tekeri patlayan İETT otobüsü yola devam etti
14 Eylül 2021 Salı 13:14

İstanbul'da İETT araçlarındaki arızalar, yolcuların hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Ateş çıkan, kapısı kırılan, motoru bozulan ve daha birçok arıza nedeniyle mağduriyet yaratan İETT araçlarına her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Avrupa'nın en genç filosu olan İETT araçlarının, son birkaç yılda karşı karşıya kaldığı bakımsızlık nedeniyle gösterdiği arızalara bir yenisi daha eklendi.

TEKERİ PATLAYAN İETT'YLE YOLA DEVAM EDİLDİ

Seyir halindeki İETT aracının tekerinin patlamasının ardından ortaya ilginç manzaralar çıktı.

BİR KISMI HAVADAN İLERLEDİ

Tekeri patlayan İETT aracı, trafiğe çıktı. Seyir halindeki aracın bir köşesinin yere değmemesi ise garip bir görüntüye neden oldu.

Trafiği de tehlikeye atan otobüs, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

İstanbul da tekeri patlayan İETT otobüsü yola devam etti #1

İstanbul da tekeri patlayan İETT otobüsü yola devam etti #2

İstanbul da tekeri patlayan İETT otobüsü yola devam etti #3


Kaynak: Kamu Saati Özel
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