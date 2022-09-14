İBB Meclisinde oy birliğiyle alınan kararla birlikte İstanbul’da suya yüzde 40,38 zam yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde İSKİ'nin üçüncü olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi.
Genel kurulda, İstanbul'da suya zam teklifi görüşüldü.
40,38'lik zam kararı alındı
İBB Meclisi'nde oy birliğiyle alınan kararla birlikte İstanbul’da suya yüzde 40,38 zam yapıldı.
Konutta kullanılan suyun birim fiyatı 11,69 TL’ye çıktı.
Nisanda da yüzde 29 zam yapıldı
Suya en son geçtiğimiz nisan ayında yüzde 29 zam yapılmıştı.
Nisan ayında 2'nci kez olağanüstü toplanan meclis, İstanbul'da suyun fiyatını konutta, birim fiyatı yüzde 29'luk artışla 5,56 liradan 8,33 liraya yükseltmişti.