İstanbul'da suya yüzde 40.38 zam

TOKİ Sosyal Konut Projesi Hangi il ve ilçelere yapılacak?, İlk Evim, İlk İş Yerim projesi DETAYLARI AÇIKLANDI. Türkiye tarihinin en büyük TOKİ sosyal konut projesi başvurusu nereden nasıl yapılır şartları neler?, E-Devlet TOKİ sosyal konut başvuruları başladı. Peki TOKİ'ye başvrular nasıl yapılacak?, Sosyal konut başvurusu ve peşinatı ne kadar?, Hangi bankalar sürecin içinde olacak? İŞTE TÜM DETAYLAR