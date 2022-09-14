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İstanbul'da suya yüzde 40.38 zam

İBB Meclisinde oy birliğiyle alınan kararla birlikte İstanbul’da suya yüzde 40,38 zam yapıldı.

İstanbul'da suya yüzde 40.38 zam
Kamusaati
Kamusaati
14 Eylül 2022 Çarşamba 01:36

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde İSKİ'nin üçüncü olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi.

Genel kurulda, İstanbul'da suya zam teklifi görüşüldü.

40,38'lik zam kararı alındı

İBB Meclisi'nde oy birliğiyle alınan kararla birlikte İstanbul’da suya yüzde 40,38 zam yapıldı.

Konutta kullanılan suyun birim fiyatı 11,69 TL’ye çıktı.

Nisanda da yüzde 29 zam yapıldı

Suya en son geçtiğimiz nisan ayında yüzde 29 zam yapılmıştı.

Nisan ayında 2'nci kez olağanüstü toplanan meclis, İstanbul'da suyun fiyatını konutta, birim fiyatı yüzde 29'luk artışla 5,56 liradan 8,33 liraya yükseltmişti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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