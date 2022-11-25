İBB Meclisi'nde yapılan oylama ile İstanbul'da suya yüzde 25 zam yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi kasım ayı toplantısının beşinci oturumu, Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Oturumda İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi(İSKİ)'nin su ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli ve bütçe teklifleri gündeme geldi.

İSKİ'nin yüzde 35'lik zam teklifi reddedildi

İSKİ'nin teklifinde konut 1. kademede konut başına 15 metreküpe kadar 11.69 liraya yüzde 45 oranında artışla 16.95, iş yeri 1. kademede 31.44 liraya yüzde 25 artış yapılarak 39.30 lira olması teklif edildi.

Bunun yanı sıra İSKİ, yılın ikinci 6 ayı için de yüzde 35 zam teklifinde bulundu.

AK Parti'den yapılan yüzde 25'lik zam kabul edildi

AK Partili Meclis Üyesi ve Tarife Komisyonu Başkanı Hidayet Erdöl, söz alarak İSKİ'nin teklifini revize etti. Buna göre konutlarda 15 metreküpe kadar 1. kademe birim fiyatının 11.69 liradan 14.61 lirayı yükselmesini 2. kademe birim fiyatının 17.56 TL'den 21.95 TL'ye çıkarılması uygun bulundu.

Yapılan teklif mecliste oybirliğiyle kabul edildi. Buna göre suya yüzde 25 zam yapıldı. 1 Aralık itibariyle faturaya yansıyacak.

İki kez daha zam yapılmıştı

Öte yandan İstanbul'da suya bu yıl içinde üçüncü kez zam gelmiş oldu.

Daha önce de nisan ayında yüzde 29, eylül ayında da yüzde 40,38 oranında zam yapılmıştı.