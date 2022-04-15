zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
1
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0
rapor parası
rapor parası
0

İstanbul'da Ramazan davulcusu sırtından vuruldu

Sahur saatinde sokak sokak dolaşıp davul çalan Mert Uygun, nereden geldiği belli olmayan iki kurşun yüzünden hastanelik oldu. Durumu ağır olan gencin yaşam savaşı sürüyor.

İstanbul'da Ramazan davulcusu sırtından vuruldu
Ömer
Ömer
15 Nisan 2022 Cuma 19:38

Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşları sahura kaldıran davulcular iş başı yaptı.

Bu davulculardan biri ise 27 yaşındaki Mert Uygun...

İstanbul'da sahur vakti yollara düşen genç, Küçükçekmece ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde talihsiz bir olay yaşadı.

Silahla sırtından vuruldu

Mahallede yürüyen Uygun, bir anda sırtından vurularak kanlar içinde yere yığıldı.  O sırada Uygun'u aracıyla takip eden kardeşi Metin Uygun ise durumu fark ederek hemen yanına koştu. Hastaneye götürülen ve sırtında iki mermi çekirdeği tespit edilen Mert Uygun, acil bir şekilde ameliyata alındı.

Felç kalma riski var

Sırttaki mermilerin omuriliğe denk geldiğini de belirleyen doktorlar, Uygun'un felç kalma durumunun bulunduğunu ve hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtti.

Polis kamera kayıtlarını inceliyor

Öte yandan silahlı saldırının kim ya da kimler tarafından yapıldığı bilinmezken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak sokaktaki tüm güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Çevredekiler ise Uygun'un 'gürültü' sebebiyle vurulduğunu öne sürüyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Fatih Medresesi’nin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Fatih Medresesi’nin açılışını yaptı
0
CHP'li başkanın 'rakı sofralı iftar' paylaşımı
CHP'li başkanın 'rakı sofralı iftar' paylaşımı
0
Fahrettin Koca duyurdu: Bilim Kurulu en önemli toplantısını yapacak
Fahrettin Koca duyurdu: Bilim Kurulu en önemli toplantısını yapacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.