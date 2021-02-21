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İstanbul'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit edenlerden biri intihar etti

Bağcılar'da, polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden saldırganlardan Kadir A.'nın, Maltepe Cezaevi'nde intihar ettiği ortaya çıktı.

İstanbul'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit edenlerden biri intihar etti
21 Şubat 2021 Pazar 12:04

18 Temmuz 2020'de İstanbul'un Bağcılar ilçesinde polisle uyuşturucu satıcılarının arasında silahlı çatışma çıktı.

Çatışmada, polis memuru Erkan Gökteke şehit olmuş, Yunus Nacar ise yaralanmıştı.

4 SALDIRGAN DA YAKALANDI

Polis ekiplerinin uyuşturucu sattıklarından şüphelendikleri için durdurmak istedikleri araçtan ateş ederek kaçan 4 saldırgan ise olaydan kısa süre sonra yakalanarak tutuklandı.

İstanbul da polis memuru Erkan Gökteke yi şehit edenlerden biri intihar etti #1

İNTİHAR ETTİ

Saldırganlardan biri olan Kadir A. yaşı küçük olması nedeniyle tahliye edilmiş, tahliyenin ardından başka bir silahlı yaralama olayına karıştığı gerekçesiyle yeniden Maltepe Çocuk Cezaevi'ne kapatılmıştı.

Tekrar tutuklanan Kadir A.'nın cezaevinde kendini asarak intihar ettiği ortaya çıktı.

İstanbul da polis memuru Erkan Gökteke yi şehit edenlerden biri intihar etti #2

İstanbul da polis memuru Erkan Gökteke yi şehit edenlerden biri intihar etti #3

İstanbul da polis memuru Erkan Gökteke yi şehit edenlerden biri intihar etti #4

İstanbul da polis memuru Erkan Gökteke yi şehit edenlerden biri intihar etti #5


Kaynak: Kamu Saati Özel
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