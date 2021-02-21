İstanbul'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit edenlerden biri intihar etti

Bağcılar'da, polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden saldırganlardan Kadir A.'nın, Maltepe Cezaevi'nde intihar ettiği ortaya çıktı.
18 Temmuz 2020'de İstanbul'un Bağcılar ilçesinde polisle uyuşturucu satıcılarının arasında silahlı çatışma çıktı.
Çatışmada, polis memuru Erkan Gökteke şehit olmuş, Yunus Nacar ise yaralanmıştı.
4 SALDIRGAN DA YAKALANDI
Polis ekiplerinin uyuşturucu sattıklarından şüphelendikleri için durdurmak istedikleri araçtan ateş ederek kaçan 4 saldırgan ise olaydan kısa süre sonra yakalanarak tutuklandı.
İNTİHAR ETTİ
Saldırganlardan biri olan Kadir A. yaşı küçük olması nedeniyle tahliye edilmiş, tahliyenin ardından başka bir silahlı yaralama olayına karıştığı gerekçesiyle yeniden Maltepe Çocuk Cezaevi'ne kapatılmıştı.
Tekrar tutuklanan Kadir A.'nın cezaevinde kendini asarak intihar ettiği ortaya çıktı.