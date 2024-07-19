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İstanbul'da Perdeleri Açıp porno izleyen Çift Paniği!

İstanbul'da Perdeleri Açıp porno izleyen Çift Paniği!

İstanbul'da Perdeleri Açıp porno izleyen Çift Paniği!
Admin
Admin
19 Temmuz 2024 Cuma 11:01

İstanbul Pendik'te perdeleri açık bir şekilde cinsel içerikli film izleyen çift mahalleyi ayağa kaldırdı. Cep telefonuyla o anları kaydeden bir kadın "Midem kalktı bilerek camları açıyor arkadaşlar. Karısıyla birlikte geçmişler içeride oturuyorlar böyle bir rezillik görülmedi" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde bir mahallede yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

MAHALLELİ YAŞANANLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Evlerindeki perdeleri bilerek açtıkları iddia edilen karı-kocanın salonda oturup cinsel içerikli film izledikleri anları cep telefonuyla kaydeden mahalleli yaşananlara sert tepki gösterdi.

"BÖYLE BİR REZİLLİK GÖRÜLMEDİ"

Videoyu kaydeden kadının "Midem kalktı bilerek camları açıyor arkadaşlar. Az önce kocası cama çıktı gizli gizli bize bakıyor. Karısıyla birlikte geçmişler içeride oturuyorlar böyle bir rezillik görülmedi" ifadelerini kullandığı duyuldu.

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