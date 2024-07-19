İstanbul'da Perdeleri Açıp porno izleyen Çift Paniği!

İstanbul Pendik'te perdeleri açık bir şekilde cinsel içerikli film izleyen çift mahalleyi ayağa kaldırdı. Cep telefonuyla o anları kaydeden bir kadın "Midem kalktı bilerek camları açıyor arkadaşlar. Karısıyla birlikte geçmişler içeride oturuyorlar böyle bir rezillik görülmedi" ifadelerini kullandı.