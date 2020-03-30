İstanbul'da otobüsler dolu gitmeye devam ediyor

Koronavirüs vakalarının Türkiye'ye sıçramasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından, birtakım tedbirler alındı.

Bakanlık tarafından yayınlanan genelge gereği, otobüslerin yarısının boş bırakılması talimatı verildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) otobüslerinde sosyal mesafe kuralının uygulanmasının mümkün olmadığı, insanların sıkışık bir şekilde yolculuk yaptığı görüldü.

İBB SÖZCÜSÜ: ORGANİZASYON

Pazar günü çekilen bu görüntülere ilişkin açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, yaşananların organizasyon olduğunu söyledi ve durumu mahkemeye taşıyacaklarını ifade etti.

İBB Sözcüsü, "Senaryo şöyle gerçekleşiyor, salgının hızla yayılmasıyla, tüm toplu taşıma kullanımının yüzde 90 oranında düştüğü bir zamanda, pazar sabahı daha önce hiç yaşanmamış bir hareketlilik yaşanıyor. Pazar 06.00’da birkaç duraktan, yapılan uyarılara rağmen kasten toplu binişler gerçekleşiyor. Sonra da çekilen kalabalık otobüs fotoğrafı Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na yönelik devamlı hakaret dolu paylaşımlar yapan bir hesap aracılığıyla troll hesaplarla yaygınlaştırılıyor. Salgına karşı hep birlikte mücadele ederken, sırf İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu karalamak için yapılan bu organize kötülüğü şiddetle kınıyoruz. Bu işin arkasında olan ve işe dahil olan herkesle delil toplama süreçlerinin ardından yargı önünde hesaplaşacağız." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaşanan kalabalığın organizasyon olduğunu düşünüyor.

İMAMOĞLU: MAÇA GİTMİYORLAR, NAMAZA GİTMİYORLAR..

FOX TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan İmamoğlu, ortaya çıkan görüntülere ilişkin "Görüntüleri izlerken kanım dondu. Maça gitmiyorlar, sabah namazına gitmiyorlar, pazar günü iş güç de yok. Eğer siyaset buysa lanet olsun siyasete. Dünya değişti ama kafalar değişmedi." dedi.

İstanbul'da otobüslerin dolu olmasını AK Partililerin organizasyonu olarak yorumlayan Ekrem İmamoğlu, konunun mahkemeye taşınacağını sözlerine ekledi.

YİNE AYNI MANZARALAR

Ekrem İmamoğlu canlı yayında bu açıklamaları yaparken, İstanbul'da metro ve otobüslerde benzer manzaralar yaşanıyordu.

İnsanların sosyal mesafe kuralına uymasının imkansız olduğu otobüslerin, sayılarının artırılması isteniyor.