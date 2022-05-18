İstanbul'da Nisa bebeği terk eden cani anneye tahliye

Üç aylık bebeğini boş bir araziye bıraktığı gerekçesiyle tutuklanan Ebru Sepetçioğlu hakkında karar çıktı.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Pendik'te annesi tarafından sokakta ölüme terk edilen 3 aylık Nisa bebek, Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın yardımıyla hayata tutunmuştu.

Yakın zamanda yeni doğum yapan Durmaz, Nisa bebeğin süt annesi olmuştu.

Bebeğin gerçek annesi Ebru Sepetçioğlu (20) ise polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı.

Hakim karşısına çıktı

Anadolu 42'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve 2 yıla kadar hapis cezası istenen anne hakkındaki karar, ikinci duruşmada belli oldu.

"Bebek bırakıldığında sağlıklıydı"

Mahkeme hakimi, Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden bebeğin sağlık durumuna ilişkin istenen bilgilerin gönderilmediğini tutanağa geçirdi. Duruşmada söz alan sanık Ebru Sepetçioğlu, "Önceki savunmam geçerlidir. Savunmalarımı tekrar ederim." dedi.

Bunun üzerine sanık avukatı Seval Sezer Totik, "Müvekkilim bebeği bıraktığı tarihte bebek sağlıklıydı. Bulunduktan 3 gün sonra bakımevinde iken rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ağzının kenarında mama bulunmuş. Kalp atışları durmuş ve bunun üzerine hastaneye götürülmüş. Bebeğin rahatsızlanması ile müvekkilimin terk etmesi arasında bir illiyet bağı bulunmamaktadır." diyerek müvekkilinin tahliyesini istedi.

"Genç yaşta anne oldu"

Sanık avukatlarından Özlem Özkan ise "Genç yaşta anne olmuştur. Sığınma evindeyken kurum tarafından yeterince müvekkilim hakkında gerekli sosyal çalışma yapılmamıştır. Kendisine seçenekler sunulmamıştır. Sığınma evinde müvekkilimin kalacağı süre 6 ay ile sınırlıdır. Halbuki yasal olarak bir sınırı bulunmamakta. İhtiyaç halinde bu süre uzatılabilmekte. Bebek bulunduğu zaman sağlık görevlileri geldiğinde, ilk muayene bulgularına hastane kayıtlarına göre bebeğin sağlıklı olduğu anlaşılmakta. Müvekkilim uzun süredir içerdedir. Tahliyesini talep ederiz." dedi.

Aile Bakanlığı: Sanık reşit ve ayırt etme gücüne sahiptir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Melike Gerek de "Savunmadaki aleyhe hususları kabul etmiyoruz. Sanık reşittir. Ayırt etme gücüne sahiptir. Gerekli bilgilendirme yapılarak kurumdan ayrılmasına izin verilmiştir." diye konuştu.

Tahliye oldu

İHA'nın haberine göre duruşmada söz alan Cumhuriyet Savcısı, sanığın tahliyesine karar verilmesini istedi. Ara kararını oluşturan mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı süreyi ve karartılacak delil bulunmayışını dikkate alarak Ebru Sepetçioğlu’nun tahliyesine hükmetti. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

"Ailem bilmiyordu, zorunluluktan yaptım"

Ebru Sepetçioğlu gözaltına alındıktan sonraki ifadesinde, bebeği 5 Ocak'ta dünyaya getirdiğini söylerek "Doğum yaptıktan sonra tekrar kadın sığınma evine gittim. Kadın sığınma evlerinin süresi var, her yerde 6 ay kalabiliyorsun. Benim sürem dolmuştu." Ebru S. ayrıca, "Benim hamile kaldığımdan ailemin haberi yok. Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım. Öldürme kastım yoktur tamamen zorda kaldığım için bıraktım." ifadelerini kullanmıştı.

Sepetçioğlu, kadın sığınma evindeki bir kadının tavsiyesi üzerine başka bir kadının yanına gideceğini fakat kendisini bebekle kabul etmeyeceğini düşünmesi sebebiyle 29 Mart günü bebeğini bilmediği bir adrese bıraktığını söylemişti.