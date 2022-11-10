İstanbul'da Mustafa Kemal Atatürk için mevlit okundu

Atatürk için Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde mevlit okutulurken, İBB Başkanı İmamoğlu'nun camideki halleri dikkat çekti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 84 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu…
Ata’nın vedası Türkiye’yi hüzne boğarken, geçen yıllar acıyı daha da derinleştirdi.
Cumhuriyet’in kurucusu için bugün 81 ilde anmalar vardı.
Gözler Anıtkabir’deki törendeyken, saat 9’u 5 geçe adeta hayat durdu. İstanbul’un birçok köşesinde de anma programları yapıldı.
Mevlit okutuldu
İstanbul Valiliği de Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları için mevlit okuttu.
DHA’nın haberine göre; Mevlid-i Şerif programına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 3. Kolordu Komutanı Tümgeneral Levent Ergün ve vatandaşlar katıldı.
Ayaklarını uzattı
Atatürk için eller semaya yükseldi, dualar edildi.
Bu sırada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kur'an okunurken ayaklarını uzatması da dikkatlerden kaçmadı