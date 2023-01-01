Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
ilanlar
ilanlar
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0
0
2
BES2023
BES2023
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
3
elektrik
elektrik
0

İstanbul'da mide bulandıran olay! 14 yaşındaki kızı kırtasiyede 45 dakika boyunca istismar etti

İstanbul Fatih'te 14 yaşındaki kız öğrenci, kırtasiye çalışanının istismarına uğradı. İğrenç olay 45 dakika boyunca devam ederken, şikayet üzerine gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Taciz anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da mide bulandıran olay! 14 yaşındaki kızı kırtasiyede 45 dakika boyunca istismar etti
Kamusaati
Kamusaati
01 Ocak 2023 Pazar 19:23

İstanbul Fatih'te mide bulandıran bir olay yaşandı. İddiaya göre, 14 yaşındaki kız öğrenci, 28 Aralık günü okul çıkışında Fatih Seyyid Ömer Mahallesi'nde cadde üzerinde bulunan bir kırtasiyeye girdi. İçeri girdikten bir süre sonra kırtasiye çalışanı yanına yaklaştı.

Kırtasiye çalışanı, kimsenin içeride olmadığı sırada kız öğrenciye sarılmak ve kız öğrenciyi öpmek suretiyle istismara başladı. Yaklaşık 45 dakika süren tacizin ardından bir müşteri içeri girdi. Müşteriyi gören şüpheli, hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam etti.

Kırtasiyeden çıkan genç kız, evine giderek durumu ailesine anlattı. Genç kızın ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Taciz şüphelisi A.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli A.S., ifadesinde kırtasiyeye giren genç kızı tanımadığını ve ismini bilmediğini söyledi. İlk önce genç kızın kendisine sarıldığını iddia eden şüpheli, daha sonra öptüğünü itiraf etti. Taciz şüphelisi A.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşanan olay kırtasiyede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kız öğrenciye sarılan kırtasiye çalışanının tacizde bulunduğu görülüyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Momo'dan sonra çok tehlikeli bir oyun daha! Tüm anne ve babalar tedbirinizi alın
Momo'dan sonra çok tehlikeli bir oyun daha! Tüm anne ve babalar tedbirinizi alın
0
Türkiye'de Lozan'la ilgili 2023 araştırmasından çıkan sonuçlar
Türkiye'de Lozan'la ilgili 2023 araştırmasından çıkan sonuçlar
0
Karayolları, köprü ve otoyollara zam iddiasını yalanladı
Karayolları, köprü ve otoyollara zam iddiasını yalanladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.