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İstanbul'da Metro Yine Teknik Arıza Nedeniyle Bozuldu

İstanbul Metro Arızalandı, Sabah işlerine gitmek için metro duraklarında bekleyen vatandaşlar metronun bozulması ile birlikte uzun kuruklar oluştu..

İstanbul'da Metro Yine Teknik Arıza Nedeniyle Bozuldu
20 Şubat 2020 Perşembe 14:49

İstanbul'da Metro Yine Teknik Arıza Nedeniyle Bozuldu

İstanbul Metro Arızalandı, Sabah işlerine gitmek için metro duraklarında bekleyen vatandaşlar metronun bozulması ile birlikte uzun kuruklar oluştu..

Bir Kullanıcımız tarafından aldığımız mesajın içeriği de şu şekilde ;

1989’dan beri tıkır tıkır çalışan Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hatları sık sık teknik arıza sebebi ile çalışmamaya başladı. 30 yıldır neredeyse hiç sorun yaşanmayan metro hatlarında her gün sorun yaşanmaya başladı.

Geçen günlerde bizzat benim içinde olduğum Hacıosman-Yenikapı metro seferlerinde 2 defa arıza yaşandı. Birisinde Taksim durağında 10-15 dk beklerken bir diğerinde Osmanbey durağında 10-15 dk bekledik. Bu olayların sık yaşanması hiç hayra alamet değil.

Arkadaşlar "Her şey çok güzel olacak" diyenler ne düşünüyor. Hiçbir şeyin güzel olduğu falan yok bırakın güzel olmayı yerinde bile gitmiyor. Her şey kötüye gidiyor İstanbul için.

İstanbul’da yıllardır neredeyse hergün metro kullanan biri olarak böyle bir şey görmedim. Adamlar daha bir yıl geçmeden olan sistemi bile bozmayı başardılar. Bunları bırakın belediye yönetmeyi, iki koyun bile emanet edilmez.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #metro bozuldu #istanbul metro
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