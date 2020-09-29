İstanbul'da Mesai Saatleri Değişince Personel Servisleri Kaldırıldımı? İstanbul'da Mesai Saatleri Değişmişti Bakın Neler Yaşandı! Mesai Saatleri Değişmişti Bakın Neler Yaşandı! İstanbul'da corona virüs tedbirleri kapsamında bugün kademeli mesai saati uygulaması başladı. Cevizlibağ metrobüs durağında uygulamadan memnun olan da var kalabalıktan dert yanan da...

İstanbul'da Mesai Saatleri Değişince Personel Servisleri Kaldırıldımı?

İstanbul'da Mesai Saatleri Değişince Personel Servisleri Kaldırıldımı? İstanbul'da Mesai Saatleri Değişmişti Bakın Neler Yaşandı! Mesai Saatleri Değişmişti Bakın Neler Yaşandı! İstanbul'da corona virüs tedbirleri kapsamında bugün kademeli mesai saati uygulaması başladı. Cevizlibağ metrobüs durağında uygulamadan memnun olan da var kalabalıktan dert yanan da...

Bir başka yolcu ise, "Yolculuk iyi geçiyor ama kademeli mesai olmasına rağmen çok fazla yoğun. Sürekli yoğunluk devam ediyor . Servisler azaldı sanırım toplu taşımaya yönlendi. Beylikdüzü'nden geldim ama oturamadım. Yeterince araç göndermiyorlar zannedersem" bu durum sosyal mesafe kuralını yok ediyor resmen dedi.

Trafikte de azalma olduğunu söyleyen Meral Türk, "Bence gayet iyi şu anda. Çünkü boştu yollar ben de şaşırdım. Gayet iyiydi bugün. Genel olarak oturamıyorum ama boş olması da bizim için avantaj sonuçta. Bence gayet başarılı" diye konuştu.

Başka bir çalışan, "Çok bir fark göremedim ben. Hiçbir zaman oturamıyorum zaten. Öyle metrobüsler yarı yarıya düştü, minibüsler yarı yarıya düştü gibi bir şey yok. Çözüm ne bilmiyorum. Bilsem dünyada kahraman olurdum" dedi.

Başka bir yolcu ise kalabalıktan dert yandı, "Oturamadık üst üste geldik. Bu çözüm değil yani ne olacak bilmiyorum böyle" dedi.