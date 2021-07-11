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İstanbul'da köpekten kaçarken kamyon çarpan genç hayatını kaybetti

Büyükçekmece'de, sokak köpeğinin havlamasıyla korkup kaçarken kamyon çarpması sonucu günlerdir hastanede tedavi altında olan Ekrem Binak, yaşam mücadelesini kaybetti.

İstanbul'da köpekten kaçarken kamyon çarpan genç hayatını kaybetti
11 Temmuz 2021 Pazar 23:33

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kaldırımda yürüyen Ekrem Binak, yerde yatan sokak köpeğinin yanında havlamasıyla paniğe kapılıp yola atlamış ve o sırada yoldan geçen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanmıştı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kaza sonucu ağır yaralanan Binak, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken kamyon sürücü polis ekiplerince gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

Kameralara da yansıyan feci kazanın ardından hastanede tedevi altına alınan talihsiz genç yaşam mücadelesini kaybetti.

İstanbul da köpekten kaçarken kamyon çarpan genç hayatını kaybetti #1

İstanbul da köpekten kaçarken kamyon çarpan genç hayatını kaybetti #2

İstanbul da köpekten kaçarken kamyon çarpan genç hayatını kaybetti #3


Kaynak: Kamu Saati Özel
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