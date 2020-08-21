İstanbul'da komşu çocuğuna 'köpeğimle oynama' dayağı

Bir sitede yaşayan kadının “köpeğimle oynadılar” iddiasıyla, komşusunun çocuğunu dövdüğü anlar kameraya yansıdı.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi’nde, bir sitede yaşayan kadın, iddiaya göre bahçe katında bulunan çocukların kendi köpeğini rahatsız etmesine sinirlenerek çocuklardan birini darbetti.
AİLE ŞİKAYETTE BULUNDU
Kovaladığı çocuğu kolundan sürükleyen cani kadının o anları güvenlik kamerasına yansırken, anne Zuhal D. ise oğlu Çınar D.’nin darbedilmesi üzerine şikayetçi oldu.
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