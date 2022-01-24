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İstanbul'da kar trafiği havadan görüntülendi

İstanbul Bahçelievler'de kar nedeniyle duran trafiğin boyutu, havadan çekilen görüntüye yansıdı.

İstanbul'da kar trafiği havadan görüntülendi
24 Ocak 2022 Pazartesi 22:57

Yurdu etkisi alan kar yağışı, akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini artırdı.

İşten çıkan İstanbullular, evlerine gitmek için saatlerce duraklarda İETT otobüsü ve metrobüs bekledi, metroda izdiham yaşandı.

Çoğu araç yolda kaldı, trafik durdu.

KAR TRAFİĞİ KAMERADA

Bahçelievler'de çekilen bir görüntü, trafikte yaşanan kaosu gözler önüne serdi.

Bir gökdelenden çekilen görüntüde, ara sokak, yan yol ve ana yollarda trafiğin durduğu görüldü.

İMAMOĞLU'NDAN SOKAĞA ÇIKMAYIN UYARISI

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğle saatlerinde sosyal medya hesabından İstanbulluları akşam etkili olacak yoğun kar yağışı nedeniyle yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulunmuş, açıklamasında "Yoğun yağışa rağmen İstanbul’da bütün yolların açık kalması için iş birliği yapan ilçe belediyelerimize, valiliğimize ve tüm kamu kurumlarına teşekkür ediyorum. Akşamüstü tekrar başlayacak yağışta araçla dışarı çıkmamaları için İstanbulluları da bir kez daha uyarmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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