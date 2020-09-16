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İstanbul'da 'kademeli mesai' ayrıntıları cuma günü açıklanacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesai uygulaması ile ilgili tüm detayların cuma günü paylaşılacağını açıkladı.

İstanbul'da 'kademeli mesai' ayrıntıları cuma günü açıklanacak
16 Eylül 2020 Çarşamba 00:20

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda, İstanbul'da yapılması planlanan 'kademeli mesai' düzenlenmesine yönelik istişarelerde bulunuldu.

"DETAYLARI CUMA GÜNÜ PAYLAŞACAĞIZ"

Toplantının ardından açıklama yapan Vali Ali Yerlikaya, yeni düzenlemeyle ilgili detayları cuma günü açıklayacaklarını duyurarak, şu ifadeleri kullandı:

"Niyetimiz en geç cuma günü bunu şehrimizle paylaşmak. Hemen ertesi gün değil, en azından pandemi kurulunun önereceği bir takvim içerisinde yürürlüğe girdirmek."

İstanbul da kademeli mesai ayrıntıları cuma günü açıklanacak #1

İstanbul da kademeli mesai ayrıntıları cuma günü açıklanacak #2

İstanbul da kademeli mesai ayrıntıları cuma günü açıklanacak #3


Kaynak: Kamu Saati Özel
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