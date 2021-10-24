İstanbul'da ekmeğin fiyatının ilçelere göre zam yapıldı

İstanbul Fırıncılar Odası'nın ekmeğin 2.5 lira olmasını talep etmesi üzerine, Ümraniye, Sarıyer ve Şişli gibi bazı ilçelerin zam gelmeden fiyat arttırdığı belirtildi.

İstanbul'da ekmek için belirlenen fiyat tarifesi sabit tutulurken, gramajların ve fiyatların değişikliğe uğradığı vurgulandı.

İstanbul Fırıncılar Odası, ekmeğin 2,5 lira olması için zam talebinde bulundu. Zam talebi değerlendirme aşamasındayken kararı beklemeyen bazı ilçelerdeki fırınlar zam yapmaya başladı.

BAZI İLÇELERDE FIRINLARIN FİYAT ARTIŞI YAPTIĞI SÖYLENDİ

İlçelere göre fiyatların değişkenlik gösterdiğini söyleyen fırıncılar, özellikle Büyükçekmece, Çatalca, Sarıyer, Ümraniye, Eyüpsultan, Bağcılar ve Şişli ilçelerindeki fırınlarda fiyat artışının henüz kesinleşmemesine rağmen uygulandığı aktarıldı.

Bahçelievler ve Bakırköy’deki fırıncılar, 230 gramlık ekmeği 2 liradan sattıklarını belirtirken, zammın kesinleşmemesi durumunda ekmeği 2 liradan satmaya devam edeceklerini söyledi. Fırıncılar beklenen 2,5 liralık zammın kendileri için uygun olacağını ifade etti.

"BİZ EKMEĞİ 2 LİRADAN SATIYORUZ"

Fırıncılar olarak ekmeğe yapılacak zammı beklediklerini belirten Fırıncı Sedat Özkan, "Biz ekmeği 2 liradan satıyoruz. İstanbul Fırıncılar Odası’ndan böyle bir zam bilgisi gelmediği sürece zam yapmayı düşünmüyoruz. Bazı fırınların ekmeği 2,5 liradan sattığı yönünde haberlerde alıyoruz" dedi.

"EKMEK FİYATININ 2.5 TL OLMASI BİZİM İÇİN AZ"

Üç ay önce aldıkları unu şu anda aynı fiyata alamadıklarını ifade eden fırıncı Ahmet Akçay ise, "Üç ay önce 140 TL’den aldığımız un şu anda çeşidine göre biri 176, diğeri ise 183 TL’den alıyoruz. Arada neredeyse 40 TL fark var. Biz şu anda 2 TL’den ekmek satıyoruz. Ekmek fiyatının 2,5 TL olması bizim için az. Çatalca, Sarıyer ve Büyükçekmece’de ekmeğin fiyatının 2,5 TL olduğunu duyduk. Devletin maliyetleri denetlemesi lazım" şeklinde konuştu.

"ÜMRANİYE, SARIYER GİBİ İLÇELER ŞİMDİDEN 2.5 TL YAPTI"

Ekmek zammının gelmesi gerektiğini söyleyen Fırıncı Süleyman Karaca, ”2,5 TL zammın uygun olacağını düşünüyorum. Ekmeğe talep yoğun, günde 2 bin ekmek satabiliyoruz. Vatandaş geleceği düşünülen zamma çok fazla tepki vereceğini düşünmüyorum. Şu anda Ümraniye, Sarıyer gibi ilçelerde ekmek 2,5 lira olmuş durumda" ifadelerini kullandı.