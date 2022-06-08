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İstanbul'da duştaki kadını dikizlerken kocasına yakalandı! Dayağı yiyince yalvarmaya başladı

Maltepe'de evinde duş alan kadını pencereden izleyen taciz şüphelisi şahıs, kadının kocası tarafından sokak ortasında yakalanarak darbedildi. Tacizci şahıs, öfkeli kocanın elini öperek, "Abi elini ayağını öpeyim, vallahi aklım başımda değil, yemin ediyorum. Abi ne olur polise verme abi " diye yalvardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, tacizci şahıs tutuklandı. Öte yandan şahsın ceplerinde kadın çamaşırları bulundu.

İstanbul'da duştaki kadını dikizlerken kocasına yakalandı! Dayağı yiyince yalvarmaya başladı
Kamusaati
Kamusaati
08 Haziran 2022 Çarşamba 10:59

Dün saat 07.30 sıralarında Maltepe'de iddiaya göre, 5 katlı binanın bodrum katında oturan Kezban K. banyoya girdi. Duş aldığı sırada bir kişinin banyo penceresinden kendisini izlediğini fark ederek durumu eşi Ramazan K.'ya söyledi. Ramazan K. şüpheliyi kovalamaya başladı.

Sokakta yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli yakalandı. Ramazan K. şüpheliyi yere yatırıp tokatladı. Şüphelinin elini öperek yalvardığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Muhammed Ç.'yi (22) gözaltına alarak Küçükyalı Polis Merkezi'ne getirdi. Şüphelinin yapılan üst aramasında ceplerinde kadın iç çamaşırları bulundu. Polis olay yerinde yaptığı incelemede ise yerde içinde kimlik bulunan bir cüzdan buldu. Cüzdanın sahibine ulaşan polis, şüphelinin üzerindeki iç çamaşırlarının cüzdan sahibinin eşine ait olduğu ortaya çıktı.

Yapılan sorgulamada Muhammed Ç.'nin iç çamaşırlarını sokaktaki çöp kutusundan aldığını söylediği öğrenildi. Yapılan işlemlerinin ardından Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Muhammed Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ramazan K., "Sabah 07.00-07.30 civarlarında bizim burası lavabomuz. Eşim içerideyken vatandaşın birisini buradan gözetleme yaparken yakaladık. Sonra emniyet güçlerimize teslim ettik. Sinekliğimizi yırtmış. Cama zorlama yapıyor. Girmesi mümkün değil ama zorluyor yani. Cam daha büyük olsa girmeye çalışacak. Daha kötü şeyler yapmaya çalışacak. Ben gördüm, arkasından seslenince bu taraftan kaçtı. Ben de koşarak yakaladım. 'Ağabey beni polislere vermeyin, bir daha yapmayacağım.' gibi şeyler söylüyordu. Emniyetimizin daha çok önlem almasını isteriz. Bunlar yarın başkasının başına da gelebilir. Küçük çocuklara olabilir, büyüklere olabilir. Bugün yakalandı ama yarın yakalanamayabilir. Daha başka şeyler de yapabilir" dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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