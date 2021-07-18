İstanbul'da doktorların kabusu olan hırsız 14'üncü işinde yakalandı

İstanbul ve Antalya’da dadandığı hastanelerde doktorların odasına girip özel eşyalarını çalan hırsız, 14’üncü işinde Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından metroda bastığı akbilden kimliği tespit edilerek yakalandı. Çantasında bulunan yaklaşık 7 bin liraya el konulan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, özel bir hastaneden hırsızlık ihbarı gelmesi üzerine harekete geçti. Hastaneye gelerek güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Sarıyer'deki bir devlet hastanesi ile Maslak'taki özel bir hastanede gerçekleştirdiği hırsızlığın ardından şüphelinin metroya bindiği tespit edildi. Hırsızın metroya bindiği İstanbul Kart üzerinden yapılan çalışmada şüphelinin A.Y. olduğu tespit edildi.

Şahsın Esenyurt Ardıçlı Mahallesi'ndeki ablasının evinde olduğunu tespit eden ekipler, A.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın çantasında hırsızlık suçlarından elde ettiği toplam 6 bin 975 TL ele geçirildi.

14'üncü işinde yakalanan hırsız tutuklandı

Sarıyer Asayiş Büro Amirliğine götürülen A.Y.'nin Antalya'da ve İstanbul'un birçok ilçesinde toplam 14 hırsızlık suçundan aranması olduğu belirlendi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızın Maslak'taki hastanedeki odaya giriş ve çıkış anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, hırsızın ilk başta hastane koridorunda yürüyerek odaları gözetlediği, daha sonra gözüne kestirdiği odaya girip hırsızlık yaptıktan sonra odadan çıkarak kaçtığı görülüyor.