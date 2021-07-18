Kurban Bayramı Mesajları
Kurban Bayramı Mesajları
0
BAYRAM TATİLİ
BAYRAM TATİLİ
0
kurban bayramı
kurban bayramı
0
iş kanunu
iş kanunu
0
işçi
işçi
0
kpss güncel
kpss güncel
0
esnaf destek
esnaf destek
0
evde paket
evde paket
0
işkur
işkur
0
istifa
istifa
0
myk belgesi
myk belgesi
1
2021 kpss
2021 kpss
3

İstanbul'da doktorların kabusu olan hırsız 14'üncü işinde yakalandı

İstanbul ve Antalya’da dadandığı hastanelerde doktorların odasına girip özel eşyalarını çalan hırsız, 14’üncü işinde Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından metroda bastığı akbilden kimliği tespit edilerek yakalandı. Çantasında bulunan yaklaşık 7 bin liraya el konulan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da doktorların kabusu olan hırsız 14'üncü işinde yakalandı
18 Temmuz 2021 Pazar 18:41

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, özel bir hastaneden hırsızlık ihbarı gelmesi üzerine harekete geçti. Hastaneye gelerek güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Sarıyer'deki bir devlet hastanesi ile Maslak'taki özel bir hastanede gerçekleştirdiği hırsızlığın ardından şüphelinin metroya bindiği tespit edildi. Hırsızın metroya bindiği İstanbul Kart üzerinden yapılan çalışmada şüphelinin A.Y. olduğu tespit edildi.

Şahsın Esenyurt Ardıçlı Mahallesi'ndeki ablasının evinde olduğunu tespit eden ekipler, A.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın çantasında hırsızlık suçlarından elde ettiği toplam 6 bin 975 TL ele geçirildi.

14'üncü işinde yakalanan hırsız tutuklandı

Sarıyer Asayiş Büro Amirliğine götürülen A.Y.'nin Antalya'da ve İstanbul'un birçok ilçesinde toplam 14 hırsızlık suçundan aranması olduğu belirlendi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızın Maslak'taki hastanedeki odaya giriş ve çıkış anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, hırsızın ilk başta hastane koridorunda yürüyerek odaları gözetlediği, daha sonra gözüne kestirdiği odaya girip hırsızlık yaptıktan sonra odadan çıkarak kaçtığı görülüyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber