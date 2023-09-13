İstanbul'da çevresinden geçen başörtülü kadınlara saldırdı

Kişiler, rüyalarında tanıdıkları ve hayatında yer alan yakınlarını görebildikleri gibi, kötü anıları olan ya da ilişkisi biten kişileri de görebilir. Özellikle rüyada görülen eski sevgiliyi rüya sahipleri bir işaret ya da mesaj olarak yorumlamaya çalışır. Peki, rüyada eski sevgiliyi görmek ne anlama gelir? Rüyada eski sevgili ile barışmak, konuşmak anlamı nedir?