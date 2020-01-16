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İstanbul'da Bugün Asit Yağmuruna Teslim!

İstanbul'da Bugün Asit Yağmuruna Teslim! Son Dakika Asit Yağmuru Başladı İstanbul için asit yağmuru uyarısı yapıldı! Asit yağmuru nedir, zararları nelerdir ve neden oluşur?

İstanbul'da Bugün Asit Yağmuruna Teslim!
16 Ocak 2020 Perşembe 00:04

İstanbul'da Bugün Asit Yağmuruna Teslim!

İstanbul'da Bugün ve Yarın Asit Yağmuru Başladı ! Son Dakika Asit Yağmuru Başladı İstanbul için asit yağmuru uyarısı yapıldı! Asit yağmuru nedir, zararları nelerdir ve neden oluşur?

İstanbul'da yüksek basınçla birlikte hava kirliliği üst seviyelere çıktığı tesbit edildi. Perşembe ve pazar günü ise vatandaşların çok dikkat etmesi konusunda uyarıldı zira asit yağmuru bekleniyor.

Maksimum 50 olması gerekirken bu değerler 189 a ulaştığı tesbit edildi.
Kağıthane'de hava kirliliği değerlerini ölçüm yapan  İTÜ Meteoroloji Bölümü Dr. Deniz Demirhan, maksimum 50 mikrogram olması gereken PM10 değerini 189 mikrogram, maksimum 25 olması gereken PM2,5 değerini ise 199
Bu değerlerin artan yüksek basınçla birlikte atmosferde kalacağını ve hava kirliliğini artıracağını belirten Dr. Demirhan, şunları anlattı: Perşembe gününe kadar kuvvetli bir yüksek basınç bekleniyor. Yüksek basıncın anlamı şudur  şu anda bulunduğumuz yerde emisyonu olan gazlar atmosferimizde kalıyor ve hiçbir şekilde  dağılmıyor.

Yüksek basınç bize aynı zamanda kararlı bir atmosferi de getirir. Yukarı doğru çıkan gazlar bu sebeple yukarıya  çıkamıyor. Normalde yukarı doğru çıkan gazlar rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde uzaklaşıp dağılır . Yoğun olarak hava kirliliğini hissetmeyiz.

Hava kirliliğini  çok yoğun olarak hissediyoruz"
Ancak şu anda yüksek basıncın etkisiyle  hava kirliliğini yoğun olarak hissediyoruz. Şu an gözle görülebiliyor. önemli olan gözümüzle göremediğimiz hava kirliliği. Gözle görülmeyenler. Çapı 2,5 mikrometre olan Partiküller Maddelerden (PM) bahsediyoruz.

"Asit yağmurlarının etkilerini göreceğiz"
Asit yağmurları bütün kirleticileri yere indirecektir. Hava temizlenecek ama yerde asit yağmurlarının etkilerini olumsuz şekil alacak göreceğiz. Metallerde korozyon, asfaltlarda bozulmalar, arabalarda, cildimizde ve saçlarımızda zedeleyici şekilde  etki edecektir.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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