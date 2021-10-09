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İstanbul'da bir taksi şoförü 'karşının taksisiyim' diyerek yolcuyu almadı

İstanbul Ataşehir'de bir taksi şoförü "Lütfen bakın çocuğum üşüyor" diyen kadın yolcuyu, "Ben karşının taksisiyim" diyerek araca almadı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da bir taksi şoförü 'karşının taksisiyim' diyerek yolcuyu almadı
09 Ekim 2021 Cumartesi 10:10

Taksiciler tarafından mağdur edilen yolcuların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

İstanbul'un Ataşehir'in ilçesinde yaşanılan olayda, mağdur yolculara bir yenisi daha eklendi.

"LÜTFEN ÇOCUĞUM ÜŞÜYOR, KISA MESAFE AMA 100 LİRA VEREYİM"

Havanın soğuk olması nedeniyle evine taksiyle gitmek isteyen kadın yolcu, kendisini araca almayan şoföre "Lütfen, bakın çocuğum üşüyor. Kısa mesafe ama 100 lira vereyim" dedi.

"BEN KARŞININ TAKSİSİYİM"

Ancak şoför, "Ben karşının taksisiyim" diyerek kadın yolcuyu araca almadı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Çekilen görüntülerde, vatandaşların "Karşının taksisiyim diyerek yolcuyu almıyor. Ama bizim buranın taksisi" denildiği duyuluyor.

İstanbul da bir taksi şoförü karşının taksisiyim diyerek yolcuyu almadı #1

İstanbul da bir taksi şoförü karşının taksisiyim diyerek yolcuyu almadı #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
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