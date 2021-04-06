0
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı
0
ücretsiz izin parası 3
ücretsiz izin parası 3
0
0
teminat senedi
teminat senedi
0
risk haritası
risk haritası
0
is kanunu
is kanunu
0
engelli emekli
engelli emekli
0
işçi çalışma
işçi çalışma
0
işe iade
işe iade
0
iller kızaracak
iller kızaracak
0
plastik poset
plastik poset
0

İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

Son dakika! İstanbul Kartal'da avukatlık bürosuna miras davası nedeniyle akrabalarıyla uzlaşmaya gelen muhtar, anlaşmaya varamayınca akrabalarına kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıslardan birinin de yaşamını yitirdiği öğrenilirken, polis tarafından yakalanan muhtar gözaltına alındı.

İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı
06 Nisan 2021 Salı 18:07

Kartal Cevizlik Mahallesi'ndeki saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, Yalova'da bir mahallenin muhtarı olduğu belirtilen Ahmet Salih B., miras davası için dayısının çocuklarıyla avukatlık bürosunda buluştu. Ancak çıkan tartışmada muhtar Ahmet Salih B., akrabalarına kurşun yağdırdı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Kurşunların hedefi olan Haluk Onat, Kebire Esra Ay ve Ayşe Ece Ay hayatını kaybetti. Arzu Onat ile Ahmet Nuri Onat ise yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Saldırgan Ahmet Salih B. kaçtığı Yalova'da yakalanarak gözaltına alındı.

İşte olay yerinden fotoğraflar:

Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber