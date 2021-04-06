İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

Son dakika! İstanbul Kartal'da avukatlık bürosuna miras davası nedeniyle akrabalarıyla uzlaşmaya gelen muhtar, anlaşmaya varamayınca akrabalarına kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıslardan birinin de yaşamını yitirdiği öğrenilirken, polis tarafından yakalanan muhtar gözaltına alındı.
Kartal Cevizlik Mahallesi'ndeki saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, Yalova'da bir mahallenin muhtarı olduğu belirtilen Ahmet Salih B., miras davası için dayısının çocuklarıyla avukatlık bürosunda buluştu. Ancak çıkan tartışmada muhtar Ahmet Salih B., akrabalarına kurşun yağdırdı.
YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Kurşunların hedefi olan Haluk Onat, Kebire Esra Ay ve Ayşe Ece Ay hayatını kaybetti. Arzu Onat ile Ahmet Nuri Onat ise yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Saldırgan Ahmet Salih B. kaçtığı Yalova'da yakalanarak gözaltına alındı.
İşte olay yerinden fotoğraflar: