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İstanbul'da 2 farklı noktada tüneli kapatarak asker eğlencesi yaptılar

Ataşehir ve Ümraniye'de asker eğlencesi yapan kişiler, tünelleri kapatarak otomobillerin üzerine çıkıp dans etti.

İstanbul'da 2 farklı noktada tüneli kapatarak asker eğlencesi yaptılar
25 Ekim 2021 Pazartesi 10:21

İstanbul'da Ataşehir ve Ümraniye'de, dün gece 2 ayrı noktada asker eğlencesi yapanlar ortalığı birbirine kattı.

Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir tüneli otomobilleriyle kapatan grup, araçların üzerine çıkarak müzik eşliğinde dans edip, asker eğlencesi yaptı.

TÜNELLERİ KAPATTILAR, TRAFİKTEKİLERİ DÜŞÜNEN OLMADI

Aynı saatlerde Ümraniye Birlik Mahallesi'ndeki tüneli konvoy halinde kapatan başka bir grup ise yine yüksek sesli müzikle eğlendi.

O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

DRİFT DE EKSİK OLMADI

Öte yandan bir otomobil sürücüsü ise Ataşehir Kayışdağı Caddesi'ndeki kavşakta drift yaptı.

O anlar da kameralara yansıdı.

İstanbul da 2 farklı noktada tüneli kapatarak asker eğlencesi yaptılar #1

İstanbul da 2 farklı noktada tüneli kapatarak asker eğlencesi yaptılar #2

İstanbul da 2 farklı noktada tüneli kapatarak asker eğlencesi yaptılar #3

İstanbul da 2 farklı noktada tüneli kapatarak asker eğlencesi yaptılar #4


Kaynak: Kamu Saati Özel
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