İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşımaya Yüzde 35 Zam Yaptı, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB), özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerine yüzde 35 zam yapıldığını duyurdu. iSTANBUL UKOME toplu taşımaya yüzde 35 zam yaptı peki yeni fiyatlar nasıl oldu Detaylar haberde..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşımaya Yüzde 35 Zam Yaptı İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB), özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerine yüzde 35 zam yapıldığını duyurdu. iSTANBUL UKOME toplu taşımaya yüzde 35 zam yaptı peki yeni fiyatlar nasıl oldu Detaylar haberde..

İstanbul büyükşehir belediyesi tarafıdan belediyeye ait kurum ve kuruluş işletmelerine son dönemde üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Çok değil yaklaşı 2 ay öncesinde İstanbul'da taksi ve minibüs ücretlerine yapılan zamların ardından şimdi de İETT'ye yüzde 35 zam geldi. Toplu taşıma bilet ücretiğ 2,60'TAN 3,50'YE ÇIKIYOR İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME toplantısında özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafelerin tek yön tek biniş bilet ücreti ücreti 2.60 TL'den 3.50 TL'ye yükseltilmesi için karar alındı. Öte yandan yaklaşık 3 yıldır toplu taşıma ücretlerine zam gelmediğini ifade eden esnaf temsilcileri, UKOME toplantısında elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılaraqk yeniden düzenlenmesini talep etti. UKOME Toplantısında Yapılan oylama sonucunda, oy çokluğu ile elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapılmasına karar verildi. Zam İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İMAMOĞLU'nun onayının ardından yürülüğe girecek.

Zammın kamuoyu ile paylaşılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan yorumlar ise şöyle oldu;

-Hersey super olacakkk devammmm

-Olsun ama laik baskan, depremde tatile gidiyor, Karsisindakini hic konusturmuyor,is yapmiyor Ama olsun o ataturkcu ve laik bi insan. :)))) Ha unutmadan bide avrupa ne diyorsa onu soyluyor. Eziklikten hic kurtalamiycaksiniz

- Nasıl istanbul, her şey güzel oluyormuy muş.

- banane kardeşim istanbullu düşünsün. neyse bu sorunu kucaklaşarak halledersiniz..

- Adamın kayak yaparak verdiği pozların anlamı yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İlluminati gibi önceden subminal mesajı veriyor sonradan hoopp geçmiş olsun. Adam kaya kaya geldi daha ne bekliyordunuz ki.

- Tayyip yapiyoda sen niye yapmican helal olsun!!!

benzer bir çok yorum yapıldı.

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