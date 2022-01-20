İstanbul Ataşehir'de 'köpek' kavgası

Kendisine havladıkları ve hayvanlarına zarar verdikleri gerekçesiyle sokak köpeklerine taş atan şahıs, yoldan geçen iki kişinin tepkisiyle karşılaştı.

Gaziantep'te yaşayan minik Asiye'nin pitbulllar tarafından saldırıya uğramasıyla sokak köpekleri, Türkiye'nin gündeminden düşmez oldu.

Yurdun dört bir yanından sokak köpekleriyle ilgili çeşitli haberler gelirken, son olay ise İstanbul Ataşehir'de yaşandı.

İddiaya göre bir genç, evinin önünde kendisine ve hayvanlarına zarar veren başıboş köpeklere taş attı.

O sırada sokaktan geçen bir kadın ise gence tepki gösterdi.

"HAYVANA ATIYORUM, SANA MI ATIYORUM"

Genç, tepkiler üzerine "Hayvanlarıma zarar verdi diyorum. Hayvana taş atıyorum, sana mı atıyorum." dedi.

"TAŞ ATAMAZSIN"

O sırada araya giren başka bir vatandaş ise "Taş atamazsın" diyerek tepki gösterdi.

Öfkelenen kadın da "Atmayacaksın, o taşı attığın için havlıyor. Şikayet edeceğim kendisini." diye konuştu.

Taraflar bir süre sonra tartışmayı sonlandırırken, yaşananlar kadının cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay sonrası konuşan mahalle sakinlerinden Ramazan Demir, “Özellikle havalar da soğumuşken biz onlara yemek ve barınak yaparken diğer yandan mahallemizde bunların yaşanması bizi üzüyor. İnsanlarda merhamet olmadığı sürece bunlar yaşanmaya devam edecek. İnşallah bu son olur. Taşı alıp hayvana gösterirsen tabii ki o da saldırır. Mahallemizde umarım bu tarz şeyler bir daha yaşanmaz.” diye konuştu.