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İstanbul'a özel yeni çalışma: Tersine göç projesi

Yerel seçimler ve depreme hazırlık konularında yapılan çalışmalarda tersine göçü teşvik projesi masada. Buna göre hedeflenen kitle emeklilere memleketlerine kalıcı şekilde dönmeleri durumunda birçok maddi olanak sağlanması gündemde.

İstanbul'a özel yeni çalışma: Tersine göç projesi
Kamusaati
Kamusaati
23 Temmuz 2023 Pazar 20:53

Uzun süredir olası İstanbul depremi için birçok proje hayata geçiriyor.

Kentsel dönüşüm projelerine hız verilse de farklı yaklaşımlar da değerlendirmeye alınıyor.

Bu kapsamda yerel seçimlerin de yaklaşmasıyla kurulan strateji kurulunun önemli gündem maddelerinden biri İstanbul...

Kurul, İstanbul'un problemlerini ve çözüm yollarını çalışıyor.

Sokak köpekleri ve göçmen sorunu çözülüyor

Kurulun belirlediği en büyük problemlerden sokak köpekleri ve düzensiz göçmen sorunu ile alakalı elle tutulur, hissedilir önlemler İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği koordinesinde hayata geçiriliyor...

Nüfus yoğunluğunu azaltmak için düğmeye basılıyor

Belirlenen bir diğer sorun ise nüfus yoğunluğu...

Yapılan çalışmalara göre barınma ve trafik gibi sorunlar bu nüfus yoğunluğunun azaltılması ile hızla çözüme kavuşuyor.

Bu kapsamda çalışmalar İstanbul'un nüfus yoğunluğunun azaltılmasına odaklandı.

Memlekete kalıcı dönüş için proje masada

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre AK Parti, bu projede yazlarını memleketinde geçiren ve kış aylarında İstanbul'a dönen emeklilere odaklandı.

Yakın zamanda tamamlanıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması planlanan projeye göre yılın zaten belli bir bölümünü memleketinde geçiren emekli kitlenin dönüşü engellenebilir.

Dönüş için teşvik seçenekleri: Elektrik, su bedava

Bu kapsamda hedef kitle için maddi olanaklar sağlanarak kalıcı tersine göç teşvik edilecek.

Bu teşvik yolları arasında, evlerini tamamen taşıyanlardan elektrik, su gibi harcamalardan ücret alınmaması veya az alınması, vergilerde indirime gidilmesi, nakit para desteği sağlanması gibi seçenekler söz konusu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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